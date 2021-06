Hé, la FFF, t’as pas 100 baballes pour les amateurs ?

C’est un jour presque parfait de mai pour les footballeurs de Brignoles, 17 000 habitants dans l’arrière-pays varois. Lumière éclatante de la Provence, réouverture des terrasses de cafés, sourires sur les visages. On va enfin rejouer pour de vrai au ballon pour des matchs amicaux, après un an passé juste à s’entraîner avec ce foutu « protocole sanitaire ». Heureuse, l’Association sportive de Brignoles… ou presque. Le président du club, Rachid Ould Ahmed, et son épouse Nadia sont en effet vaguement soucieux alors qu’ils se cognent la paperasse des licences dans le local du club. Il y a normalement dans les 300 à 400 licenciés de seize catégories d’âge, de 4 ans jusqu’aux vétérans. Reviendront-ils tous pour la saison prochaine après un an de pandémie et de crise économique ? Au plan national, on a déjà enregistré une perte en 2020-2021 de l’ordre de 20 %. À Brignoles, ça marche plutôt bien depuis quatre ans, où l’effectif des licenciés a presque doublé, mais est-ce que le mouvement résistera au Covid ? Une licence, c’est 160 euros jusqu’à 18 ans et 180 après, au-dessus des moyens de beaucoup d’habitants de ce bourg plutôt populaire. Il faut donc demander l’aide financière du département, remplir un formulaire de deux pages, fournir des justificatifs et le « couple présidentiel » de l’AS Brignoles, bénévole évidemment, monte notamment ces dossiers ce jour-là. Il y a une cinquantaine de demandes au total. Ici, on est loin des millionnaires à crampons qui vont s’affronter un mois durant pendant l’Euro de foot, qui débute ce vendredi. Et bien loin aussi de la Fédération française de football (FFF), dont l’objet social est pourtant de « développer » la pratique du foot.