Trading, l’école du mytho d’argent

Il l’avoue facilement : il n’a jamais fait de trading. Et pourtant, Moussa a vendu cette formation à 38 personnes avant de se repentir. « Non, moi je suis resté au stade de la démo, je n’avais pas les moyens, admet-il. Mais dans mes recrues, ils ont presque tous essayé. Pas un n’a gagné un centime, au contraire. »



Pourtant, c’est bien la formation au trading qui est mise en avant pour vendre les packs de formation. Quand Angie, une « tradeuse » belge membre de Learn Do Succeed (LDS), nous fait l’article en visio pour tenter un recrutement (lire l’épisode 2, « Salut à toi, jeune souffre-douleur ! »), elle base tout son discours sur l’éducation financière et sur les possibilités qu’offrent des marchés comme le Forex ou la cryptomonnaie. Angie est généreuse : elle veut nous accompagner sur la voie de l’autonomie financière. Et pour y parvenir, on a même le choix entre plusieurs packs. Les losers se contenteront du « pack Choice », le pack de base dont le droit d’entrée est de 99,99 dollars puis 99,99 dollars par mois (dans ce monde, l’euro est ringard). Cette option basique ouvre l’accès uniquement à l’académie de formation et à des alertes pour jouer avec le Forex, le marché des devises.

Si vous voulez rentrer directement dans la cour des grands, misez sur le « pack Elite » pour la modique somme de 1 499,99 dollars, puis 174,99 dollars par mois

Pour ceux qui ont de l’ambition, il existe trois packs plus valorisants. D’abord, le « pack Select », qui donne accès à des formations sur le Forex et sur la cryptomonnaie.