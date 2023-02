CMA CGM : la com qui sent le gaz

En ce 19 mars 2020, alors que la France vient tout juste de décider de se confiner face à la pandémie de Covid, le Jacques-Saadé, lui, effectue ses premiers essais en mer. Floqué du nom du fondateur de la CMA CGM, le navire est une vitrine à plus d’un titre pour la compagnie basée à Marseille. Plus grand porte-conteneurs battant pavillon français, le Jacques-Saadé est aussi le premier de l’entreprise à être propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) – « LNG powered », dit-on en anglais, comme c’est écrit en gros sur la coque du navire, sur fond vert. Quelques mois plus tôt, lors de sa mise à l’eau au large de Shanghai, le groupe n’a pas lésiné sur la com, timelapse de la construction du moteur et valse de chiffres grandiloquents à l’appui. « Plus long que 4 terrains de football ou 5,5 Airbus A380», le Jacques-Saadé est aussi « plus gros que l’Empire State Building ou la tour Eiffel », peut-on lire dans le communiqué du groupe. Quant à sa cuve GNL, elle est « suffisamment grande pour y faire entrer la statue de la Liberté (sans le socle) », poursuit encore le document. Preuve que la course au gigantisme lancée depuis des décennies par les transporteurs maritimes de marchandises – des navires toujours plus grands, avec toujours plus de conteneurs à leur bord – est loin d’être finie, malgré les injonctions croissantes à la modération pour cause de changement climatique (lire l’épisode 1, « Les gains de la mer »).



Pour donner des gages de bonne conduite écologique, le secteur maritime carbure de plus en plus au GNL, facile à transporter sur les tankers. Fortement refroidi, à -160 degrés, le gaz est ensuite compressé et devient 600 fois moins volumineux. La CMA CGM en a fait l’axe principal de son action pour réduire son impact environnemental. Première grande compagnie, en 2017, à passer commande de neuf cargos géants propulsés au GNL, elle a signé fin 2019 un accord avec TotalEnergies pour ravitailler en gaz liquéfié, pendant dix ans, les porte-conteneurs de taille un peu plus modeste dans le port de Marseille-Fos. Selon ses chiffres actualisés, la CMA CGM compte, à ce jour, 32 porte-conteneurs propulsés au GNL, sur près de 600 au total.

Dans la zone de propulsion du porte-conteneurs « Jacques-Saadé », lors d’une escale au Havre, le 21 juin 2021 — Photo Maxime Le Pihif/Sipa.

Tous les grands transporteurs de marchandises n’ont pas fait le même choix. Si MSC a mis à l’eau son premier navire de croisière propulsé au GNL l’été dernier au large de Saint-Nazaire, la seconde compagnie mondiale, Maersk, a décidé de se concentrer sur les « carburants verts », produits à base de biomasse ou de déchets végétaux