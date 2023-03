Rodolphe Saadé, jeu d’influence à « La Provence »

Après les « superprofits », voici les « mégaprofits ». Début mars, la CMA CGM semblait manquer de superlatifs pour qualifier ses « exceptionnels et historiques » résultats 2022 : chiffre d’affaires de 74,5 milliards de dollars, en hausse de 33 % par rapport à 2021, résultat net de 25 milliards de dollars (+7 % sur un an), et une rentabilité (mesurée par l’Ebitda) en progression de 44,2 %. N’en jetez plus. Tout ceci après une année 2021 déjà hors norme. À La Provence, on se souvient de la couverture de ces premiers résultats record post-Covid (lire l’épisode 1, « Les gains de la mer ») et d’un coup de fil de la com de CMA CGM « afin que le chiffre des superprofits ne figure pas en titre de une », comme nous l’ont relaté plusieurs salariés. À l’époque, le quotidien régional, basé à Marseille, appartient encore à la famille Tapie. Il a depuis été racheté par la compagnie maritime – premier employeur de la ville, avec près de 3 000 salariés travaillant dans la seule tour CMA CGM, emblème du groupe situé aux abords du port autonome.

Ces largesses financières inédites ont permis à son PDG, Rodolphe Saadé, de multiplier les achats ou prises de participations tous azimuts (Colis Privé, Gefco, entrée au capital d’Air France…) y compris dans les médias, secteur où les grands patrons aiment aller glaner quelques points d’influence. Le 6 mars dernier, l’ancien directeur de l’information de France Télévisions, Laurent Guimier, a été recruté pour prendre la tête de la branche médias du groupe. Les grandes opérations sont déjà bien lancées dans l’audiovisuel. La CMA CGM est montée au capital de M6 en fin d’année dernière – elle détient 9 % des parts aujourd’hui – et Rodolphe Saadé en a intégré le conseil de surveillance mi-février. Autre manifestation des ambitions du groupe, son PDG et celui de Free, Xavier Niel, lui-même très actif dans le secteur, ont annoncé être prêts à investir dans le média en ligne Brut.

La bataille entre partisans de Niel et ceux de Saadé a laissé des séquelles au sein de la rédaction. Et six mois après le rachat, le projet éditorial reste très flou

Mais l’opération la plus spectaculaire est antérieure. Depuis octobre 2022 et le rachat de La Provence, Rodolphe Saadé appartient aussi au club très fermé des grands patrons propriétaires d’un journal. La CMA CGM a mené une longue bataille pour prendre le contrôle du quotidien régional contre le même Xavier Niel, alors présent à hauteur de 11 % au capital, via une filiale de sa holding NJJ. Ce qui, dans l’esprit de beaucoup, faisait de lui le repreneur naturel après le décès de l’ancien propriétaire, Bernard Tapie. Mais Xavier Niel, aussi propriétaire de