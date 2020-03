Nouveau rendez-vous avec le docteur Yannick Gottwalles. Le week-end dernier, avec un de ses confrères de Mulhouse, le chef des urgences de Colmar, dans le Haut-Rhin, lançait l’alerte sur la situation catastrophique dans l’Est de la France, aux avant-postes de la crise du Covid-19 (lire l’épisode 5, « Macron : la guerre des retranchés »). Quelques jours plus tard, le médecin expliquait aux Jours qu’il redoutait, face à la saturation, de devoir faire un choix entre les patients (lire l’épisode 6, « “On va faire une médecine de guerre” »). Nous avons tenu à garder le lien avec Yannick Gottwalles. Dans ce nouvel entretien, il appelle à un confinement total et raconte les décisions difficiles à prendre en pleine épidémie de coronavirus.



Lundi, vous me disiez être dans le « dégradé du dégradé du dégradé » aux urgences de Colmar. Comment la situation a-t-elle évolué ?

C’est paradoxal : on a l’impression que les choses vont mieux et tournent plus rapidement parce que les circuits sont maintenant clairement établis, et que tout le monde a pris ses repères. Alors que si on regarde les chiffres c’est exactement l’inverse. Le nombre de cas continue à augmenter, le nombre d’hospitalisations continue à augmenter, le nombre de patients gravement atteints nécessitant une réanimation continue à augmenter.

Ça veut dire que vous vous êtes adaptés à une situation critique ?

Tout à fait. La déprogrammation des interventions, le fait que, grâce au confinement, on n’a plus aucun accident de la route ou d’accident de sport aux urgences fait qu’on se consacre totalement et exclusivement à la prise en charge de « patients Covid ». L’habitude étant prise, on a l’impression que les choses roulent un petit peu mieux, mais ça reste excessivement tendu dans tous les sens..