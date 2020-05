Vidéosurveillance et coronavirus : chaud dedans !

Émoji bouteille de champagne, émoji coupes qui s’entrechoquent 🍾🥂 Le bébé s’appelle Vigilance, il est né le 13 mai et l’entreprise Two-I en revendique la maternité. « Nous sommes fiers d’annoncer la sortie de notre solution logicielle autonome de traitement d’images et d’analyse de données », se félicite dans un tweet la société française spécialisée en reconnaissance faciale. En guise d’image sur le faire-part, une démonstration de ce logiciel qui passe au crible les images de caméras de vidéosurveillance. Sur un fond de cartographie d’une ville jaillissent en temps réel des alertes : « accident de voiture », « embouteillage », mais aussi « fièvre », « station surpeuplée », « absence de masque » ou « distanciation sociale ». En cliquant sur ces points, le contrôleur du logiciel accède au contenu vidéo en live. Des filtres lui permettent de vérifier la température corporelle des citoyens ou de consulter une batterie de statistiques.

Censé mesurer l’affluence dans les lieux publics, l’algorithme de Datakalab est depuis quelques semaines utilisé pour vérifier le port du masque

Un système de surveillance urbain déjà élu solution la plus innovante de l’année dans la catégorie « sécurité des villes intelligentes » au salon Milipol 2019. Face aux préoccupations liées au Covid-19, l’intelligence artificielle a été repensée pour détecter le non-respect des mesures sanitaires. Le directeur général de Two-I, Guillaume Cazenave, affirme aux Jours que plusieurs collectivités et entreprises lorgnent déjà sur ce qui n’est, selon lui, « pas qu’une application Covid-19, mais une plateforme d’analyse d’image très adaptée aux besoins des CSU », les centres de surveillance urbaine, bâtiments où sont centralisées, analysées et surveillées les images de vidéosurveillance des municipalités par des opérateurs..