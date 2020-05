Écoles déconfinées : tu vas voir tes gestes barrières à la récré !

C’est une image qui a fait le tour du web. Six enfants de 3 ou 4 ans et une adulte sont dans une cour d’école à Tourcoing. Au sol, plusieurs carrés ont été dessinés à la craie : un enfant par case, tels des prisonniers d’une cellule imaginaire, tout droit sortis d’un film de Lars von Trier. Lionel Top, le journaliste qui a mis en ligne son cliché, commente ainsi : « Ambiance très étrange, voire dérangeante… Et si ces photos nous attristent, imaginez ce que ressentent les enseignants… “Ça me fait mal au cœur, vous n’imaginez pas”, me disait une instit. » La photo est tellement reprise sur les réseaux sociaux que Jean-Michel Blanquer se sent obligé de réagir. Vendredi, sur son compte Twitter, le ministre de l’Éducation criait à la « fausse information » parce que l’un des parents d’un enfant de la photo a expliqué à La Voix du Nord que son fils allait « très bien ».

Emmanuel Macron a voulu rouvrir les écoles vite, alors que le Conseil scientifique s’est d’abord prononcé contre le retour des élèves avant septembre