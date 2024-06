Législatives : ciel mon mardi !

Un Front populaire de la gauche constituée 24 heures seulement après l’annonce de la dissolution par un Emmanuel Macron au bout du roul, un Éric Ciotti des Républicains en passe de cracher dès aujourd’hui dans la main du Rassemblement national, une Marion Maréchal qui redevient Le Pen et plante Éric Zemmour, une presque majorité présidentielle roulée en boule… Ce mardi 11 juin s’annonce long, alors comme tout part en live, Les Jours itou pour ne rien manquer.

14 h 50 Plat de lentilles Y a promo sur le plat de lentilles aujourd’hui sur les réseaux sociaux. L’expression est en effet utilisée à qui mieux mieux et de tout bord pour fustiger ceux qui auraient vendu leur âme pour, donc, « un plat de lentilles ». Les partisans du Front populaire ont été les premiers à se faire servir ces lentilles, désormais fourguées par plâtrées à Éric Ciotti. Un grand bravo au passage à Valérie Pécresse qui démontre la richesse de son vocabulaire en servant l’expression aux socialistes puis au toujours (à l’heure où s’écrivent ces mots) chef des Républicains. Mais rien à voir avec Laurent Wauquiez dont la lentille est l’animal totem (il fut maire du Puy-en-Velay, capitale de la légumineuse en question), l’expression est d’origine biblique. Rentrant de la chasse bredouille et la dalle au ventre, Ésaü cède à son frère Jacob son droit d’aînesse – et donc l’héritage familial – en échange de vulgaires lentilles. Merci Les Jours.

13 h 50 La voilà Première impression en voyant l’image ci-dessous : on ne nous la fait pas à nous, c’est une création machiavélique pondue par une IA. La lumière irréelle, le sourire sans cœur de Marion Maréchal, les 7 doigts de la main de Nicolas Dupont-Aignan… Oh wait ! Mais non, c’est bien une vraie image, publiée ce mardi matin sur le compte X de la néodéputée européenne Reconquête. Entre Les Républicains et le RN, entre le RN et Reconquête, ça bataille dans le but, excusez du peu, de créer une « occasion historique de sauver notre pays ». Avec, en l’espèce, le président du microparti Debout la France. OK. Photo publiée sur le compte X de Marion Maréchal, mettant en scène sa rencontre avec Nicolas Dupont-Aignan, le 11 juin 2024 — Photo compte X de Marion Maréchal.

13 h 40 Pas d’âme Éric Ce n’est pas encore l’union entre la droite et l’extrême droite, mais cela en prend le chemin. À 13 heures sur TF1, Éric Ciotti, président de LR, a appelé à une « alliance avec le RN ». « Aujourd’hui, LR est trop faible pour s’opposer aux deux blocs qui sont les plus dangereux », a déclaré Ciotti, en faisant référence à « l’impuissance du macronisme » et au « danger mélenchoniste ». Après en avoir discuté avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, il propose donc que son parti signe un accord permettant aux 61 députés LR sortants de pouvoir se représenter dans leur circonscription sans concurrent RN et donc d’avoir « la garantie de leur réélection ». « C’est pour préserver un groupe important » dans la future législature, a justifié le leader de la droite. Cette alliance électorale n’est cependant pas du goût de tout le monde au sein de LR. Éric Ciotti « n’engage que lui » et « doit quitter la présidence » du parti, a immédiatement réagi le chef des députés LR Olivier Marleix. Éric Ciotti, sur le plateau du JT de TF1, annonce l’alliance entre le RN et LR, le 11 juin 2024 — Photo Simon Lambert/Les Jours.

13 h 25 Meurice 2024 ! François Ruffin – encore lui, décidément – , s’éclate comme un foufou depuis ce dimanche soir : il annonce que la « première mesure du Front populaire » sera « la réintégration de Guillaume Meurice à France Inter ». A priori, c’est pour rire, mais de fait l’humoriste à micro trottant a bel et bien été viré de la radio publique ce même mardi fou, et ce pour « faute grave ». Et nous qui avions pris en interne l’engagement de ne pas écrire de vilains mots dans ce live, il nous faut pourtant évoquer ce « prépuce » – celui de Benyamin Netanyahou, qualifié, lui, de « nazi » par Meurice – qui lui vaut la porte. Censuré par Vincent Bolloré (c’était dans l’épisode 180 de L’empire, notre saga sur la conquête médiatique et idéologique de l’homme d’affaires), viré par la patronne de Radio France Sybile Veil, ne reste plus qu’un avenir à Guillaume Meurice : briguer une circonscription du Front populaire. On parie que Ruffin est chaud ?

13 h 10 Ruffin, patron incognito Ce lundi, alors que se tenait la réunion qui allait aboutir au Front populaire, François Ruffin faisait bande à part en lançant le site de la nouvelle alliance de gauche alors que celle-ci n’était pas encore nouée, donc. Puis en allant faire un tour place de la République, à Paris, où, pour la deuxième soirée consécutive, on manifestait contre l’extrême droite. Mais il n’était pas absent pour autant des discussions puisqu’à la baston de la titraille c’est son « front populaire » qui a gagné contre Jean-Luc Mélenchon qui voulait « l’union populaire » (et rappelle sur son blog qu’il a de toute façon lui-même déjà utilisé le terme de « front »). Pas que des mots puisque cette table rase s’accompagne de celle faite du programme de la Nupes, pourtant présentée comme un socle par Mélenchon ce dimanche soir. Bref, c’est la manifestation ourdie de longue date des ambitions de Ruffin (lire notre portrait en trois volets, « François Ruffin, c’est lui le patron ») et l’occasion de pousser le papy gênant hors du cadre.

12 h 40 Le retour de Cory Le Suricate Quelle ne fut pas la surprise de votre serviteur quand, ce lundi soir, se baladant sur la place de la République, à Paris, pour papoter avec les manifestants, il est tombé quasiment nez à nez avec… Cory Le Guen ! Notre inoxydable « menteur pathologique » était là, tout fiérot, perché sur la statue de la République, veste verte sur les épaules et téléphone bien en main, bénéficiant d’une vue imprenable pour voir la foule… et puis aussi pour être vu. Parce qu’on l’avoue, on n’est pas non plus tombé des nues quand on l’a aperçu se pavaner à quinze mètres du sol, à peu près au niveau de son ego. Pour cause, on avait déjà grillé le néomilitant Vert ce dimanche soir à la télé, lors d’une prise de parole de la candidate Les Écologistes. Marie Toussaint y parle solennellement de la dissolution tout juste annoncée quand, soudain, Cory Le Suricate se hisse sur la pointe des pieds pour montrer sa trogne aux caméras ! Et là, chers et chères jouristes, une idée est venue titiller notre esprit facétieux… Oui oui, celle à laquelle vous pensez aussi : et si celui qui s’était – notamment – fait passer pour le neveu de Brigitte Macron se présentait aux législatives anticipées ? En attendant cette mille deuxième aventure, vous pouvez relire ici la chronique de ses mille et une vies. L’inénarrable Cory Le Guen, désormais militant écologiste, ne rate pas l’occasion de se montrer à la télévision lors d’une interview de Marie Toussaint pendant la soirée électorale des européennes, le 9 juin 2024 — Illustration Simon Lambert/Les Jours.

12 h 30 Le pacte des loups Une alliance Rassemblement national-Les Républicains (LR) ? L’hypothèse, qui semblait incongrue la semaine dernière, semble maintenant tout proche de devenir réalité. Ce lundi, Jordan Bardella a appelé la droite a venir « travailler » à ses « côtés ». Ce mardi matin, le député RN Philippe Tanguy dit espérer trouver un « compromis » avec LR. Et, surtout, Éric Ciotti a prévu de prendre la parole au JT de 13 heures de TF1, où il devrait préciser les conditions d’un rapprochement. Selon le journaliste Jean-Jacques Bourdin, le président de LR aurait reçu l’aval de Laurent Wauquiez et, selon Paris Match, il réclamerait plus de 100 circonscriptions au RN. Réponse donc peut-être à 13 heures.

Lundi soir Le Front fait pop Au moins n’aura-t-on pas, comme avec la Nupes (« nupèsse », « nupse » voire « nup ») de souci de prononciation : Front populaire, comme celui de 1936 (démarré en fait en 1934 pour contrer le danger fasciste à la mode de l’époque et qui aboutit, outre à la victoire dudit Front populaire, aux congés payés qui vous permettront le 7 juillet de partir bronzer – fingers crossed – en n’oubliant pas de faire une procuration pour le second tour des législatives). C’est là la réf choisie par l’ensemble des partis de gauche – et initiée dimanche soir par François Ruffin qui, tandis que se tenait la réunion de négociations ce lundi, en a fait un site – , pour s’unir et ne présenter qu’un seul candidat par circonscription. Bon ça, c’est sur le papier du communiqué pondu dans la soirée. Dans les faits, la gauche a d’abord topé sur le principe pour entrer ensuite dans les discussions de programme et d’investiture des candidats uniques. Les uns et les autres s’étant consciencieusement pourris depuis feu la Nupes de 2022, les négociations s’annoncent pour le moins velues. Manifestation contre l’extrême droite, place de la République à Paris, le 10 juin 2024 — Photo Jan Schmidt-Whitley/Le Pictorium.