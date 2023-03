Eau, rage et désespoir

C’est joli comme mot, « anoures ». Grenouilles et crapauds appartiennent à cette même famille d’amphibiens. BOUM ! Les amours des anoures se terminent ainsi : la femelle expulse ses œufs entourés d’une sorte de gel, le mâle les recouvre ensuite de son sperme, dans l’eau, obligatoirement. Les têtards à naître seront des êtres aquatiques munis de branchies, qui ne quitteront leur mare qu’après avoir développé des poumons. Leur vie va par l’eau. BOUM ! BOUM !

Mais ceux qui côtoient les anoures alertent depuis des semaines. C’est le cas du biologiste Laurent Tillon, qui a décrit entre fin février et fin mars la situation d’une mare à amphibiens qu’il étudie chaque année. BOUM ! BOUM ! BOUM ! C’est aussi l’ornithologue Cyrille Frey, qui documente le quotidien de grenouilles et surveille les crapauds qui traversent une grande route proche de Lyon à la fin de l’hiver. Cette année, bon nombre de têtards sont déjà condamnés. BOUM ! BOUM ! BOUM ! BOUM ! S’ils naissent, ils mourront bien vite dans une vieille flaque asséchée. La faute à ce qui ressemble à un oxymore : une sécheresse hivernale. La France métropolitaine n’a en effet pas connu de véritables pluies pendant trente-deux jours entre fin janvier à fin février, du jamais-vu en hiver selon Météo-France. BOUM ! BOUM ! BOUM ! BOUM ! BOUM ! Cette sécheresse s’ajoute à de nombreuses autres qui l’ont précédée, notamment l’été dernier (93 départements concernés par des mesures de restriction des usages), et à un manque d’eau structurel dans le pays : les ressources ont déjà baissé de 14 % sur les deux dernières décennies. BOUM ! BOUM ! BOUM ! BOUM ! BOUM ! BOUM !

Les manifestants de Sainte-Soline, dont beaucoup sont revenus blessés, s’opposent à l’accaparement de la ressource en eau au profit d’une minorité

BON MAINTENANT, ÇA SUFFIT CES BOUMS. Désolé du dérangement, c’est l’écho de Sainte-Soline. C’est le son des armes de guerre, dangereuses, toxiques et polluantes, utilisées samedi 25 mars dans les Deux-Sèvres contre des manifestants opposés à l’idée qu’il faille pomper l’eau en hiver afin de la stocker ensuite en plein air pour l’utiliser durant l’été au profit de certaines activités agricoles. C’est le