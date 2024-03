Bienvenue dans les Deux-Sèvres, la France sans eau potable

Quand les rivières et les nappes sont à sec, non seulement l’eau disponible se fait rare mais les polluants qui s’y trouvent sont encore plus concentrés. Si on continue à y envoyer des substances toxiques, le casse-tête devient quasiment insoluble. Voici, résumée grossièrement, la situation à laquelle sont désormais confrontées les autorités et les habitants des Deux-Sèvres. Déjà frappé par des sécheresses et par de féroces batailles autour de mégabassines – notamment celle de Sainte- Soline – , le département enchaîne maintenant les alertes à la pollution de l’eau.

En février dernier, l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine révélait qu’entre 50 % et 75 % de l’eau potable des Deux-Sèvres était hors des clous. Grâce à des tests réalisés depuis juillet 2023, il a été prouvé que la majorité de l’eau distribuée dans le département dépasse la limite de qualité réglementaire fixée (0,1 microgramme par litre) pour le R471811. Un nom de code pour un résidu – ou « métabolite » – de pesticide, le chlorothalonil, commercialisé par Syngenta et interdit par l’Union européenne en 2019.

Dans les Deux-Sèvres, les bassines avaient reçu l’approbation d’associations écolos, en échange de changements dans les pratiques agricoles

Rappelez-vous, on vous parlait déjà des Deux-Sèvres au début de cette série (lire l’épisode 3, « Bassines : l’État brûle le droit ») et on vous promettait d’y revenir. On vous racontait que, là-bas, les bassines avaient d’abord été l’objet d’un consensus. Fait rarissime en France, elles avaient reçu l’approbation de plusieurs associations environnementales locales et de plusieurs élus, dont Delphine Batho, députée Génération écologie et ancienne ministre du Développement durable. Pourquoi ? Parce que les irrigants s’étaient engagés à des changements de pratiques agricoles, notamment une réduction de l’usage de pesticides. En clair, les écologistes donnaient leur feu vert pour qu’une partie de la profession puisse stocker de grands volumes d’eau à des fins d’irrigation, à condition qu’elle fasse des efforts pour polluer moins. Oui à l’appropriation par quelques-uns de la ressource si cela peut permettre à l’eau, qui reste un bien commun, d’être de meilleure qualité.



Vue aérienne de la bassine de Mauzé-sur-le-Mignon, dans les Deux-Sèvres, le 17 décembre 2022 — Photo Xavier Léoty/Andia.

Administratrice de Deux-Sèvres Nature Environnement, Mathilde Binson se souvient de lourds débats au sein de son association face à ce deal, en particulier en décembre 2018, au moment de la signature du protocole d’accord : « Il y avait des désaccords entre des personnes qui y croyaient et d’autres non. Notre conseil d’administration a accepté la signature en se disant que ça pouvait faire avancer les choses et qu’une impulsion vers l’agroécologie était possible sur notre territoire. Il a voulu croire à un changement franc et massif des pratiques agricoles. »