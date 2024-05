6 mai 2023, les commandos sautent sur l’Amazonie

Le 1er mai 2023, quand ils sont informés du crash du vol HK2803 en pleine jungle colombienne, les parents de Magdalena sont choqués d’apprendre que leur fille et leurs petits-enfants sont au nombre des passagers (lire l’épisode 1, « Tombés du ciel »). « Je ne me sentais vraiment pas bien, comme si j’avais de la fièvre », dit Fátima Valencia. Andrés Jacobombaire, le père des deux aînées, Lesly et Soleiny, est dévasté par la nouvelle. Il a perdu son père peu de temps avant et n’arrive pas à croire que Dieu va aussi lui prendre ses filles. « J’ai l’âme meurtrie », confie-t-il. Quant à Manuel Ranoque, le père des deux plus jeunes, Tien et Cristin, dès qu’il apprend que le Cessna s’est écrasé, il fait ses bagages pour se rendre à Cachiporro (lire l’épisode 2, « Une famille sous la loi de la jungle »). « L’idée de retrouver ma famille tournait à l’obsession », se souvient-il. Il prévoit de partir à pied dans la jungle pour les retrouver, morts ou vivants.

Manuel Ranoque n’est pas seul – d’autres membres de la famille et amis des passagers disparus n’attendent que d’entamer les recherches. À Araracuara, Diana, la sœur d’Hermán Mendoza, le leader indigène local qui escortait Magdalena et les enfants, et sa cousine Natalya Rodríguez commencent à rassembler des volontaires pour former une équipe de sauvetage. « Lorsque l’un de vos proches est porté disparu, vous êtes désespéré de le retrouver, dit Natalya Rodríguez. Seul l’espoir permet de tenir. » La première personne qu’ils appellent est Henry Guerrero, 56 ans, un leader de la tribu Uitoto à la chevelure ébouriffée et à la moustache grisonnante. Il est d’accord pour diriger une équipe de cinq hommes.

De son côté, la compagnie Avianline, propriétaire du Cessna 206 disparu, met sur pied deux battues au sol. Peu après avoir quitté Cachiporro pour entrer dans la jungle, le premier groupe se perd. Ils allument un feu pour signaler leur position aux avions, mais ils finissent par retrouver en quelque sorte le chemin de la civilisation lorsqu’ils tombent, en pleine jungle, sur l’habitation d’un dénommé Dumar. Celui-ci se refuse à décliner l’intégralité de son identité aux volontaires parce qu’il fait tourner un labo clandestin de cocaïne. La maison de Dumar, qui se résume à une cabane en bois avec un toit en tôle rouillée, devient une sorte de quartier général informel pour les équipes de secours menées par des civils.

Les autorités se demandent si l’un des passagers n’a pas survécu. Il serait alors sans eau ni nourriture, dans l’un des endroits les plus hostiles de la planète

Manuel Ranoque finit par arriver chez Dumar, tout comme Edwin Paky, un expert en navigation de la forêt tropicale âgé de 36 ans et représentant de l’Organisation nationale des peuples indigènes de l’Amazonie colombienne (Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, Opiac), qui se trouve être un autre cousin d’Hermán Mendoza.