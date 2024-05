En Colombie, une course contre la montre et contre la jungle

Le 16 mai 2023, quinze jours après le crash, le Cessna 206 bleu se tient à la verticale, le nez vers le bas, sur le sol de la forêt. Le pilote, Hernando Murcia, n’a vraisemblablement pas réussi à ralentir et à redresser l’axe de l’avion avant de s’écraser en pleine jungle colombienne (lire l’épisode 1, « Tombés du ciel »). Le fuselage brisé de l’appareil est planté comme un piquet, et son hélice est détachée. Edwin Paky, représentant de l’Organisation nationale des peuples indigènes de l’Amazonie colombienne, observe que la canopée, à une quarantaine de mètres au-dessus de l’épave, est pour ainsi dire intacte. C’est pour cela que les avions n’ont pas réussi à repérer le site du crash.



Il se rapproche du Cessna et l’odeur pestilentielle de la décomposition parvient alors jusqu’à ses narines. Il voit des corps à l’intérieur, dont la forêt tropicale a rapidement fait son affaire. Même si sa dépouille se résume pour l’essentiel à des ossements, Edwin Paky identifie à ses longs cheveux et à la forme de son corps la mère, Magdalena, membre de la tribu indigène Uitoto (lire l’épisode 2, « Une famille sous la loi de la jungle »). Et il reconnaît Hernando Murcia à son blouson de pilote.

À défaut de voir Hermán Mendoza, l’escorte de Magdalena et de ses quatre enfants, tous Edwin Paky ressent une vive douleur à l’estomac : « Au début, je n’arrivais pas à croire que quelqu’un avait pu survivre à ce crash. » Il prend note des coordonnées du site et va chercher de l’aide. Il rencontre vite des soldats du CCOES (Comando Conjunto de Operaciones Especiales), le Commandement conjoint des opérations spéciales. Par radio, ils communiquent la découverte à leur chef, Pedro Sánchez, qui envoie le groupe de commandos dirigé par Ender Montiel, Dragon4, jusqu’à l’épave pour identifier les corps. En chemin le lendemain matin, l’équipe tombe sur un abri de fortune constitué de feuilles coupées avec une paire de ciseaux, laquelle traîne au sol. Les feuilles ne sont pas encore flétries ; la personne qui les a coupées l’a donc fait récemment.

Lesly, ses deux sœurs et son frère ont certainement vu leur mère morte ou mourante, puis ils sont partis à pied dans la jungle

Sur le site du crash, Ender Montiel et ses hommes hissent le Cessna avec un treuil et trouvent trois corps : Hermán Mendoza se trouve dans le nez écrasé de l’avion, il a été décapité au moment de l’impact. Son frère Delio, de retour dans la jungle après un ravitaillement à Cachiporro, met sa tête dans ses mains et tombe sur le sol de la forêt en hurlant : « Mon petit frère ! »

Les chercheurs remarquent que la porte de la cabine est ouverte ; les sacs, les vêtements et les couches-culottes jonchent le sol.