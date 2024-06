Manuel de survie en terrain hostile

Si vous avez raté le début… Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Quarante jours très précisément après leur disparition en pleine jungle, Nicolás Ordóñez aperçoit enfin les enfants. Âgé de 27 ans, plutôt musclé, cheveux bruns ondulés, Nicolás Ordóñez a lui-même connu une terrible épreuve dans son enfance : il avait été recruté de force par les Farc, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, ce qui en faisait l’un de ces milliers de mineurs à avoir rejoint leurs rangs du temps que la guérilla combattait l’armée colombienne. À l’âge de 15 ans, il s’est inscrit à un programme gouvernemental de réintégration des enfants-soldats et il travaille désormais aux côtés de ces mêmes forces armées qu’il avait jadis juré de combattre. Mais ce 9 juin 2023, il est sur le point de devenir un héros national.

Lorsque Nicolás Ordóñez aperçoit Lesly, 13 ans, et Soleiny, 9 ans, dans la forêt, il se précipite vers elles en criant que lui et les autres volontaires connaissent leur famille. Ils parviennent à rassembler les filles, ainsi que Cristin, 12 mois, accrochée à l’une d’elles, mais il leur faut encore alors déterminer ce qu’il advient de Tien. « Où se trouve votre petit frère ? », demande Eliecer Muñoz, membre de la Garde indigène. Lesly désigne alors un abri de fortune situé non loin. À l’intérieur, le petit Tien âgé de 5 ans est allongé au sol ; il est tellement fragile qu’il ne tient plus debout. « Ma maman est morte », déclare-t-il, les larmes aux yeux.

La nuit tombe vite et le retour au camp va être long : les sauveteurs portent les enfants, affamés et affaiblis, sur leur dos et traversent la jungle

Les enfants sont effroyablement maigres et recouverts de traces de griffures et de morsures d’insectes.