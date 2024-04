Drone de guerre en Ukraine

De Kyiv

Il y a toujours quelque chose de résolument artisanal dans la construction des drones kamikazes FPV (pour « first person view », « vue à la première personne ») déployés par dizaines de milliers sur la ligne de front en Ukraine. Deux paires d’hélices disposées en rectangle et reliées au moteur par une frêle armature en fibre de carbone, des fils électriques et des circuits électroniques apparents, une petite caméra, des colliers en plastique Colson noirs pour serrer le tout. Et, accrochée au poitrail, une ogive souvent récupérée d’un lance-roquettes soviétique sur laquelle quelqu’un a parfois griffonné au marqueur une exhortation ou des vœux dégoulinants de sarcasme : « Pour les enfants », « Bisous de Mykolaïv »…



Le pilotage, au moyen de futuristes lunettes en plastique noires, a ses exigences pour le soldat ukrainien. Avoir d’abord un estomac bien accroché, et un cerveau capable de gérer la contradiction entre les signaux visuels virevoltants envoyés sur les lunettes et une oreille interne obstinément immobile. Endurer cette isolation sensorielle synonyme de vulnérabilité sur le champ de bataille. S’habituer à la sensibilité d’une machine nerveuse comme un colibri, que le pilote dirige à coups de microajustements, le plus souvent en rase-mottes. Reconnaître le grésillement progressif de l’image, signe que le drone pénètre la bulle de protection d’un système de brouillage électronique, s’adapter, changer de cap peut-être, pour qu’in fine l’agile machine puisse s’écraser sur sa cible, un kilo d’explosif au ventre, avant la perte du signal.

Après sa mission, poste à souder en main, le pilote de drones assemble les spécimens qu’il guidera quelques jours plus tard sur l’ennemi

Et même une fois la mission terminée, le pilote, extirpé de la ligne de front au terme d’un dangereux trajet – car les drones russes observent et frappent eux aussi, tout le temps, partout, de jour comme de nuit – , se transforme en ouvrier. Poste à souder en main, il passe alors de longues heures à assembler ses spécimens, qu’il guidera quelques jours plus tard sur une tranchée ennemie, un camion, un tank, un soldat.

Un soldat ukrainien de la 71e brigade Jaeger contrôle un drone FPV sur la ligne de front près d’Avdiivka, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 22 mars 2024 — Photo Efrem Lukatsky/AP/Sipa.

Ce dimanche d’avril, quelque part aux abords de la ville de Kramatorsk, la capitale du Donbass sous contrôle ukrainien, Victor Tcherniyavskiy en est aux derniers préparatifs avant le départ pour la ligne de front. Engagé depuis trois mois seulement mais promu il y a peu, ce protestant dévoué, silhouette dégingandée, sourire timide et grands yeux marron, commande une petite équipe de pilotes au sein d’une brigade d’opérations spéciales. Il compte le nombre de drones