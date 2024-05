À Kharkiv, les Russes frappent toujours deux fois

De Kharkiv

Deux ans et un peu plus de deux mois après le début de l’invasion de l’Ukraine par Moscou – et un an et demi après la contre-offensive de Kyiv –, le deuxième franchissement de la frontière par l’armée russe dans la région de Kharkiv s’est fait sans véritable surprise, et certainement sans rien du choc abasourdi ressenti par tout un pays le 24 février 2022. Officiels et analystes ukrainiens scrutaient depuis plusieurs semaines l’accumulation de forces du Kremlin dans la région russe voisine de Belgorod. Alors que Washington se décidait enfin à débloquer 61 milliards de dollars d’aide pour l’Ukraine (lire l’épisode 31, « En Ukraine, pluie de dollars contre déluge de feu »), le chef du renseignement militaire ukrainien Kyrylo Boudanov prédisait une « situation difficile » à partir de la « mi-mai ». L’armée russe était alors occupée à bombarder les infrastructures électriques d’Ukraine. Elle s’acharnait notamment sur Kharkiv, à 40 kilomètres de la frontière, et détruisait entièrement l’une des centrales thermiques de la région, plongeant la deuxième ville d’Ukraine dans le noir plusieurs jours d’affilée.

L’assaut est finalement venu le 10 mai sur deux portions de frontière, l’une directement au nord de Kharkiv, l’autre 15 kilomètres à l’est, en direction de la ville frontalière de Vovtchansk. Pas d’effet de surprise, et pourtant : les troupes russes s’enfoncent rapidement cinq kilomètres à l’intérieur des terres et s’emparent de six villages, premières localités occupées à deux reprises depuis le début de l’invasion russe. En quelques heures, les questions fusent en Ukraine : que fait l’armée ? Où sont les fortifications, érigées à grand bruit depuis le début de l’année (lire l’épisode 29, « L’Ukraine se retranche en défense ») ? Des images filmées par des drones d’observation ukrainiens montrent une file de soldats russes marchant à travers champs, visiblement sans craindre la moindre réplique ukrainienne et, plus tard, des réseaux de tranchées à moitié finies et des piles d’obstacles antichar abandonnés sur le bas-côté.

L’armée russe a d’abord avancé rapidement avant de buter, au bout de deux jours, sur les premières lignes défensives ukrainiennes

À Kharkiv, un conseiller de la Garde nationale ukrainienne, la branche armée du ministère de l’Intérieur, se veut rassurant, mais reconnaît en grinçant : « Il y a eu un problème avec une brigade, la 125e, ils ont un peu trop reculé, mais c’est une histoire de commandement et de discipline. » Il écarte d’un revers de la main le débat sur les fortifications : impossible de construire celles-ci directement sur une frontière systématiquement exposée au feu russe, assure-t-il.