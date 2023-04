Macron passe à la casserole

ForCLANG-CLANG ! CLONG !cément, c’est pas CLING ! CLING-CLING ! CLONG ! superCLONG-CLONG ! CLING ! facile comme expéCLANG ! CLANG-CLANG ! CLONG !rience que de deCLING ! CLANG!voir s’adresCLANG !ser à son peupCLANG ! CLING !le quand celuiCLONG ! CLANG !ci n’a pour réponCLANG-CLONG ! CLING !se qu’un concert de « CLING ! », de « CLONG ! » mais aussi de « CLANG ! » voire de « CLANG-CLONG ! », oui : de casseroles. Si entre deux « CLANG ! » de la phrase précédente, vous avez, interloqué, repéré l’expression « son peuple » et esquissé un clic de désabonnement aux Jours, non, ce n’est pas une erreur mais bien une citation du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin indiquant la semaine dernière sur France Info que « le Président est en contact avec son peuple ». Son. Peuple. Mais bref, en est-on à une dinguerie près quand, à peine avait séché l’encre du Conseil constitutionnel validant pour l’essentiel sa réforme des retraites, Emmanuel Macron la promulguait dans la foulée avant de décréter, le lundi suivant, un marathon de cent jours pour sauver la France (en général) et ses fesses (en particulier) ?

Depuis le 19 avril, le chantre de la start-up nation et ses ministres se retrouvent contestés par un truc aussi ringard qu’une casserole