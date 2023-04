Cette nuit-là, Jérémy Dasylva est battu à mort

À L’Escarène (Alpes-Maritimes)

Elle me colle une couverture chauffante sur les genoux. Un truc gris souris, tout doux, synthétique, réconfortant. Elle m’offre une boisson, puis des chaussons, et même une assiette de pâtes. On devine chez Olivia Naftali une générosité enveloppante, sans calcul.

Cette coiffeuse niçoise de 46 ans, passionnée de voyance et de spiritualité, me reçoit chez elle, à L’Escarène. Elle est arrivée dans ce village des Alpes-Maritimes en 2002. Elle voulait s’éloigner de la ville, du bruit, de la pression familiale, et a eu un coup de cœur pour cette petite maison en bordure du fleuve le Paillon – une masure à l’ancienne aux murs si épais qu’il y fait toujours frais, dotée d’un coquet jardin, idéal pour les barbecues. Nichée au creux d’une vallée, L’Escarène est une vieille bourgade de l’arrière-pays niçois, 2 500 âmes dispersées autour du lit du fleuve, une école, un Ehpad et quelques commerces qui résistent. L’Escarène, ce n’est pas Beaulieu, me dit-on en riant, en référence à la très chic station balnéaire de Beaulieu-sur-Mer, qui incarne, à 20 km de là, le triangle d’or de l’immobilier azuréen, et où le prix du mètre carré peut facilement dépasser les 10 000 euros. C’est moins coquet que son voisin Lucéram et moins pittoresque que Sospel. Mais en voiture, on n’est pas loin du centre de Nice, vingt, trente minutes tout au plus, et il y a le tabac et l’Intermarché sur la route. Le calme du village et la proximité de la ville. Pratique. Un petit côté cité-dortoir, donc.

Le 14 octobre 2022, deux jours après avoir été passé à tabac, Jérémy Dasylva décède à l’hôpital Pasteur de Nice. Il avait 39 ans

Malgré les quelques revers de la vie – un divorce, plusieurs deuils, une maladie qui l’empêche de travailler comme elle le voudrait –, Olivia s’est ici construit un quotidien tranquille. Depuis quelques mois, sa maison s’était même remplie d’un bonheur nouveau : elle avait rencontré quelqu’un. Avec Jérémy Dasylva, père de famille collois, ça avait été comme un déclic. Ils avaient en commun, me raconte-t-elle, cette chaleur, une facilité pour la vie, la fête et le partage, le goût des virées entre copains, au bord de la rivière plus bas sur le Paillon ou dans les soirées blanches, où les tubes des années 1980 réunissent sur la piste retraités et adolescents. Il a un fils à Lyon, elle une fille de 19 ans. La petite famille recomposée avait passé l’été à L’Escarène et le couple, fusionnel, était déjà fiancé.

Olivia Naftali, passionnée de voyance et de spiritualité, a accroché une trentaine de photos en hommage à son ex-compagnon Jérémy Dasylva. Le 11 mars 2023 à L’Escarène (Alpes-Maritimes) — Photos Laurent Carré pour Les Jours.

Mais la vie d’Olivia bascule le 14 octobre 2022, dans les couloirs aseptisés de l’hôpital Pasteur à Nice. Jérémy s’y éteint brutalement. Il a tout juste 39 ans.