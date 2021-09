Les premiers jours des restes d’Europe 1

Les petites cartes ont été glissées partout. Dans les couloirs, la rédaction, les loges maquillage, au cul des ordis, juste sous la boîte aux lettres de la direction, à la cantine, jusque dans les toilettes des filles. Sous une photo de Patrick Cohen tout sourire, des mots écrits à la main, façon dédicace : « Always with u », « Always love u », « Only God forgives », « Never dies », « Je crois aux forces de l’esprit »… Le forfait a été commis par des farceurs à la veille de la rentrée d’Europe 1, qui avaient mis la main sur un vieux lot de cartes de dédicaces ayant appartenu au journaliste parti avant l’été dans la grande vague qui a asséché la rédaction. Quinze jours plus tard, malgré un grand ménage et des mises à la poubelle direct – par exemple par Romain Desarbres, qui en a découvert une sur son bureau – , il en reste encore quelques-unes, de ces petites cartes, comme les vestiges d’une Europe 1 qui se refuserait à disparaître sous les assauts de Vincent Bolloré.

Rien n’y a fait, bien sûr, et la nouvelle antenne d’où n’émergent que des têtes de gondole venues de CNews et Canal+ s’est installée. Et elle est là pour durer. Squattant deux pages dans son propre Journal du dimanche (« un symbole de mon attachement aux médias du groupe », justifie-t-il sans rire), Arnaud Lagardère a dit laisser « au moins deux saisons » à la nouvelle grille pour faire ses preuves. Grille qu’il « adore » et dont il « très fier ». Même que