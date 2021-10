Le poids de Bollo, le choc pour Gattegno

Qui a eu la peau d’Hervé Gattegno ? À qui appartiennent les empreintes digitales que l’on va retrouver sur le manche du couteau que le groupe Lagardère a logé dans le dos du directeur de Paris Match et du Journal du dimanche ? C’est Le crime de l’Orient-Express, cette affaire, tant les suspects sont nombreux et auraient pu, tous, signer l’éviction du journaliste, depuis Cyril Hanouna jusqu’à Éric Zemmour et surtout, évidemment, l’incontournable Vincent Bolloré. De toute façon, rien, chez Lagardère, ne se décide plus sans l’aval, au minimum, de l’homme d’affaires qui a lancé en septembre une OPA sur le groupe, venant entériner officiellement l’emprise qu’il exerce déjà pleinement dans les faits. Pour plusieurs journalistes des deux titres, c’est limpide : « Après Europe 1, c’est le tour de Match et du JDD. » « La bollorisation en marche », tranche une autre.

C’est Hervé Gattegno – arrivé en 2016 à la tête du JDD à la suite de Jérôme Bellay avant de prendre aussi et simultanément celle de Paris Match en 2019 où il succède alors à Olivier Royant, décédé depuis – , qui a annoncé la nouvelle en personne lors de la conférence de rédaction du JDD ce mardi à 10 heures. Pour l’occasion, la réunion traditionnelle qui prépare le numéro du dimanche suivant a été avancée d’une heure et demie. Là, Gattegno,