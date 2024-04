La loi « JDD », sacrifiée par la Macronie à l’Assemblée

C’était le 19 juillet 2023, un mercredi vers 10 heures, le ciel bleu parisien au-dessus des Invalides était léché de nuages, la rédaction du JDD fêtait là son 27e jour consécutif de grève depuis le jeudi 22 juin qu’ils s’étaient levé de leur siège comme une seule femme, comme un seul homme, à l’annonce de la nomination de Geoffroy Lejeune à leur tête, et une loi transpartisane se présentait. Transpartisane : sans l’extrême droite, bien sûr – dont Lejeune est la courroie pseudo-journalistique au JDD –, ni la droite, qui n’insulte pas l’avenir. Mais avec, outre une Nupes alors unie et même que Sophie Binet et Maryse Léon, les deux secrétaires générales de la CGT et de la CFDT étaient là, l’ensemble des composantes de la majorité apportant leur soutien au texte (lire l’épisode 51, « Bolloré : une loi contre le pas de l’oie au “JDD” »). Toutes allaient la voter, cette loi transpartisane donnant aux rédactions le droit d’agréer (ou pas, hein) leur directeur, c’était sûr. Ce jeudi 4 avril 2024, cette « loi “JDD” » n’a même pas été examinée, expulsée de la niche parlementaire écologiste close à minuit : trop tard.

Depuis la grève qui a vu naître cette loi transpartisane, « Le JDD » nouvelle formule est sorti, les affaires ont repris, les interviews avec la Macronie aussi

C’est le principe de ces journées d’initiative parlementaire qui ouvrent à l’opposition le droit de proposer ses propres projets de loi qu’elle classe par ordre de priorité : une journée d’examen et à minuit pile, c’est fini, carrosse, citrouille, tant pis pour ce qui n’aura pas été débattu. Ça a été le sort de la loi en question. La faute à pas de chance et à beaucoup de temps accordé au débat sur l’interdiction des PFAS, ces éternels polluants et culotteurs de poêle Tefal, finalement à peu près votée ? Pas seulement : depuis ce jour de juillet qui avait vu naître la loi transpartisane, la grève du JDD s’est arrêtée (treize jours après quand même), le journal a reparu, l’idée estivale d’un boycott de la majorité s’est dissipée, les affaires ont repris, les entretiens avec le pouvoir aussi : pas moins de trois unes dominicales le mois dernier, de Bruno Le Maire à Emmanuel Macron en passant par Gérald Darmanin. La « loi “JDD” » a vécu, tout comme Le JDD devenu, depuis la fin de la grève et le départ de la quasi-totalité de la rédaction, un tract pour l’extrême droite avec la maquette de l’ancien journal. Boutée au-delà des horaires par les PFAS donc, la « loi “JDD” », puis par un autre texte