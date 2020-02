Griveaux a un problème d’élection

Griveaux démission ! C’est d’ordinaire à Anne Hidalgo que le Parisien mécontent lance cette injonction, mais le candidat de La République en marche (LREM) a réussi, c’est rare, à prendre les devants sur la maire de Paris. Ce vendredi matin, Benjamin Griveaux a annoncé qu’il abandonnait la course à la capitale. Il nous faut peser les mots, éviter le « Griveaux se retire », chasser le bon mot ou le calembour graveleux et essayer d’être le plus sobre possible pour dire la chose : Benjamin Griveaux a laissé tomber les municipales à Paris après la diffusion de vidéos masturbatoires.



Benjamin Griveaux dans le métro, en route pour une réunion avec des militants, le 6 novembre 2019 — Photo Renaud Bouchez/Society/Signatures.