« J’ai aperçu la police et j’ai couru me cacher derrière une voiture »

Trois jeunes arpentent l’avenue de la République à Paris. Ils sont asiatique, noir et maghrébin, ils sont parisiens. Tenue de sport et ballon de basket sous le bras, les trois amis marchent nonchalamment sans se soucier d’autre chose que de leur jeunesse. À contresens, une compagnie de CRS remonte l’avenue sirène hurlante. Elle suit la manifestation du samedi 20 juin dernier en hommage à Lamine Dieng, tué en 2007 dans le XXe arrondissement par plaquage ventral dans un fourgon de police. « Wé gros, t’as peur ? », demande le jeune Maghrébin à l’Asiatique, sous le regard complice du Noir. « J’ai pas peur, qu’est-ce que tu racontes ? » Mort de rire, le jeune homme noir répond : « Beh pourquoi t’accélères en voyant les flics ? »



Forcément, la scène résonne avec les mots de Camélia Jordana le 23 mai dernier sur le plateau d’On n’est pas couché : « Il y a des milliers de gens qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie. » Cette simple phrase a suffi à donner une poussée d’urticaire aux syndicats de policiers et au ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner s’emportant contre des « propos mensongers et honteux [qui] alimentent la haine et la violence ». La chanteuse ne faisait pourtant que réagir à l’accumulation de témoignages et d’images de contrôles policiers violents réalisés pendant le confinement. Deux jours après, le 25 mai, un Américain noir, George Floyd, meurt étouffé sous le genou d’un policier de Minneapolis et depuis les États-Unis, une révolte inédite contre le racisme et les violences policières gagne le monde entier. .