Régionales : scrutin sous haute abstention

Bizarrement, aucune équipe de télévision n’a fait le déplacement quand les journalistes des Jours sont allés accomplir leur devoir citoyen. Faut croire qu’elles étaient toutes collées aux basques du président de la République Emmanuel Macron, qui a voté au Touquet où son épouse Brigitte possède la villa Monéjan – du nom de ses grands-parents, Simone et Jean Trogneux, sur Les Jours on ne perd jamais une occasion de s’instruire. Surtout, Le Touquet, c’est la région des Hauts-de-France où se jouent simultanément plusieurs paris : celui de Xavier Bertrand (ex-Les Républicains), qui conditionne sa course à l’Élysée à sa victoire ici, celui de la circonscription où la gauche avance unie derrière la verte Karima Delli, celui du ministre de la justice Éric Dupond-Moretti envoyé tenter de faire la nique à Xavier Bertrand, celui enfin, oh mais ça va, vous pouvez aussi lire l’épisode 3 de Tour de chauffe consacré à la bataille des Hauts-de-France.

S’il n’y avait pas de caméras lors du vote des Jours, il n’y avait pas non plus des tonnes de nos concitoyens. À 17 heures, seul 26,72 % des électeurs se sont déplacés, un chiffre en baisse de 17 points par rapport au scrutin de décembre 2015, qui avait vu la droite présider sept conseils régionaux ou territoriaux, la gauche six, les nationalistes deux (en Corse et Martinique), le centre deux, et le Front national zéro au terme d’un « barrage républicain » opéré par le PS, se retirant du Nord-Pas-Calais et de Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

Depuis 2015, le paysage politique a explosé avec l’irruption d’Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017 et l’affaiblissement historique des partis traditionnels — Photo Martin Bertrand/Hans Lucas.

Forcément, depuis 2015, le paysage politique a explosé avec l’irruption d’Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017 et l’affaiblissement historique des partis traditionnels à gauche (le Parti socialiste) et à droite (Les Républicains).