« Ça sent l’arnaque à plein nez »

Si les Broaddus continuent à être rongés par le stress et l’angoisse, peu à peu, pour le reste de Westfield, l’histoire du corbeau nommé The Watcher ne devient guère plus qu’une légende urbaine pour se faire peur – une maison devant laquelle on passe à Halloween, pour les plus téméraires. Aucun des précédents occupants de la maison n’a le souvenir de quoi que ce soit de bizarre, et les gens du coin ont du mal à imaginer que des événements aussi effrayants puissent se produire dans leur quartier idyllique. Une voisine me confie qu’au moment où l’affaire a éclaté, une dizaine d’habitants se sont retrouvés dans la rue à essayer de trouver qui pouvait bien être le corbeau. Finalement, dit-elle, ils en sont arrivés à la même conclusion : et si les Broaddus s’étaient envoyés les lettres à eux-mêmes ?

La théorie, pour ce qu’elle valait, était que les Broaddus avaient regretté leur achat ou réalisé qu’ils n’avaient finalement pas les moyens pour cette maison et avaient fomenté un plan machiavélique pour se rétracter de la vente. Pour d’autres, Derek était en train de magouiller une sorte de fraude à l’assurance. Dernière hypothèse : les Broaddus cherchaient à vendre leur histoire au cinéma. En réalité, les Broaddus reçoivent alors plusieurs propositions qu’ils refusent ; la chaîne Lifetime sort finalement un film intitulé The Watcher, passant outre une lettre de mise en demeure des Broaddus, au prétexte que la fiction mettait en scène un couple mixte et que les lettres étaient signées « le Corbeau ».

Ce qui est arrivé à ma famille remet en cause leur certitude d’être en sécurité, de ne pas avoir de dingues dans leur communauté. Les gens ne veulent pas croire que cela puisse arriver à Westfield. Derek Broaddus

Certains s’étonnent qu’en seulement dix ans, les Broaddus aient pu acheter successivement une maison à 315 000 dollars, puis une à 770 000 dollars et enfin une dernière à 1,3 million de dollars, en parvenant à chaque fois à refinancer leur emprunt immobilier. Quelques semaines après que les lettres ont été rendues publiques, le Westfield Leader, un hebdomadaire local, publie un article dans lequel des voisins anonymes se demandent pourquoi les Broaddus continuent à rénover une maison dans laquelle ils n’emménagent pas, ou les soupçonnent de ne pas avoir fait tant de travaux que ça en réalité. Le journal met même en doute le fait que Maria soit si inquiète que ça pour la sécurité de sa famille, s’appuyant sur sa page Facebook où une photo de ses enfants est en accès libre. Le Westfield Leader mentionne tout de même que l’ADN de Maria a été vérifié par la police et qu’il ne correspond pas à celui des lettres.

La théorie est que les Broaddus regrettent l’achat de la maison et ont fomenté un plan machiavélique pour se rétracter de la vente — Illustration Rôjer pour Les Jours.

Aucune des théories ne semble très crédible.