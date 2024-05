Coupable de tout, Trump ne doute de rien

En janvier 2016, à l’aube de sa prodigieuse odyssée politique, Donald Trump s’exclamait durant un meeting en Iowa face à sa popularité incroyable chez les conservateurs républicains : « Je pourrais tirer sur quelqu’un sur la Cinquième Avenue à New York et ils voteraient quand même pour moi. » Depuis ce 30 mai 2024 au soir, Trump peut enfin vérifier la justesse de sa prophétie narcissique. Non pas qu’il ait tué quelqu’un en plein New York – quoique ses fréquentes agressions contre le juge Juan Merchan, qui a dirigé deux mois durant son premier procès pénal, puissent laisser penser le contraire. Mais Donald Trump vient bel et bien d’être condamné par la justice pour un crime. Un jury new-yorkais l’a reconnu à l’unanimité coupable d’avoir falsifié 34 documents comptables de son entreprise pour masquer le remboursement à son avocat Michael Cohen du montant versé à Stormy Daniels, afin qu’elle taise leur liaison de 2006. Le procureur Alvin Bragg et son équipe sont parvenus à convaincre, au-delà du doute raisonnable, les douze jurés citoyens que Donald Trump avait mis en œuvre ces délits financiers pour commettre un crime, celui d’enfreindre les lois locales et fédérales de financement de campagne par cette donation dissimulée.

Tous les républicains, même ses ennemis politiques, ont exprimé leur soutien envers Donald Trump et leur indignation quant à sa condamnation

On est loin d’un assassinat sur la Cinquième Avenue mais Trump pourra consoler son ego en constatant qu’il est le premier (ex-)président des États-Unis à être condamné au pénal. Même Richard Nixon, le maudit du Watergate, avait échappé aux poursuites et à la prison, contrairement à ses plus proches collaborateurs, par une grâce providentielle de son successeur Gerald Ford, qui avait voulu épargner une institution présidentielle déjà écornée par la démission de Nixon en août 1974. Mais dans le cas présent, Donald Trump est condamné par une justice locale, inaccessible à toute intervention politique fédérale. Pour une nation qui a sacralisé sa fonction présidentielle au point d’offrir depuis 1958 un statut légal très précis et protecteur aux ex-présidents, le Former Presidents Act, cette condamnation pénale est un indéniable tournant historique. Les États-Unis rejoignent plusieurs autres grandes démocraties développées à régime présidentiel qui ont pris l’habitude de traduire en justice au XXIe siècle leurs anciens chefs de l’État pour diverses carambouilles financières, comme la Corée du Sud ou la France avec Nicolas Sarkozy.