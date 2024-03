Pleins feux sur « Les Jours »

Faut-il voir la campagne à moitié vide ou à moitié pleine ? Le fait est là : la campagne d’abonnements aux Jours n’a pas atteint son objectif de 2 000 abonné·e·s supplémentaires – ça , c’est la campagne à moitié vide. Mais le fait est aussi que 1 000 abonné·e·s en plus, c’est toujours bon à prendre – ça, c’est la campagne à moitié pleine. Alors d’abord, un grand merci pour ça, un grand merci à vous qui vous êtes abonné·e ou réabonné·e, à vous qui avez fait un don aux Jours (nous avons récolté 20 000 euros sur la période de la campagne). Merci aussi à nos abonné·e·s de l’être et de le rester, déjà, merci pour vos parrainages, les cartes-cadeaux que vous avez offertes, merci d’être passé·e·s à la formule de soutien pour nous aider encore plus, des gentils mots laissés sur les réseaux sociaux ou par mail, vous n’imaginez pas à quel point ça nous donne du courage.

Une campagne, c’est un coup de projecteur, une période pendant laquelle nous sollicitons très fort les personnes qui ne sont pas encore abonnées, et aussi nos abonné·e·s, elle ne peut donc pas durer éternellement. C’est pourquoi nous avons décidé qu’elle s’arrêterait au bout de deux mois. Mais cette fois, pour cause de campagne à moitié vide, nous vous proposons de laisser le projecteur allumé sur Les Jours et de continuer puisque l’objectif n’est pas atteint, et que comme, vous le savez, nous avons eu deux coups durs récemment, deux attaques en justice qui nous coûtent cher en frais de défense.

Alors, si vous n’êtes pas ou plus abonné·e, s’il vous plaît abonnez-vous, réabonnez-vous ou faites-nous un don (défiscalisé à 66 %).

Si vous êtes abonné·e, d’abord bravo et surtout restez-le ! Pour nous aider, vous pouvez aussi passer à la formule de soutien ou nous faire un don.

Cette mobilisation, ce projecteur qui reste allumé, c’est vital pour Les Jours. Notre média appartient à près de 80 % à ses journalistes et abonné·e·s. Nous ne vivons que des abonnements et des dons. Pas de pressions de riches actionnaires, pas de pressions d’annonceurs puisque nous refusons la pub. De l’information directement des journalistes aux lecteurs, sans interférence.



C’est la clé de notre indépendance, et à l’heure où les médias se concentrent entre les mains de quelques milliardaires – le rachat de BFMTV et de RMC par le patron de CMA CGM vient d’être annoncé – , il y a plus que jamais besoin d’une presse indépendante la plus forte et la plus diversifiée possible.

Votre abonnement, votre don nous permettent de rester indépendants, c’est le prix à payer pour que nous puissions travailler librement depuis huit ans sur Vincent Bolloré et de multiplier les scoops sur sa croisade idéologico-médiatique. C’est ce qui nous permet de faire du journalisme d’investigation sur une famille de catholiques traditionalistes à la tête d’un réseau anti-IVG. C’est ce qui nous permet de donner la parole pour la première fois à visage découvert à Anaïs Leleux, ex-compagne de Julien Bayou, et d’enquêter sur cette affaire. C’est ce qui nous permet de révéler les pratiques d’évasion fiscale de l’entreprise Lactalis, visée aujourd’hui par une enquête du Parquet national financier… Et nous vous promettons plein de nouveaux épisodes, plein de nouvelles séries, mais pour ça, nous avons besoin de soutien.

Votre abonnement, votre don financent un journalisme d’intérêt général qui a un impact et reçoit des prix. En huit ans, Les Jours ont été récompensés pour leurs enquêtes par le prestigieux prix Albert-Londres. Mais aussi par trois prix Louise-Weiss du journalisme européen ou encore deux prix Anticor.



Votre abonnement, votre don financent aussi des projets : un futur mini-Les Jours envoyé par mail, une version audio des articles, une présentation plus claire de notre page article. Tout cela est en cours de préparation, et nous avons encore besoin de vous pour que cela voie le jour, enfin Les Jours !

Éteindre le projecteur sur Les Jours, ce serait éteindre Les Jours, alors on y va, on continue, intranquilles mais déterminés, et surtout avec vous.