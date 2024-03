Après le féminicide de Sofya Rudeshko, l’indécence de l’État

C’est ce que l’on appelle un syllogisme. Les parents d’une victime de féminicide peuvent engager la responsabilité de l’État pour fautes lourdes dues au fonctionnement défectueux du service public de la justice si leur fille était usagère de ce dernier. Elle ne l’était pas si sa plainte contre son compagnon ou ex n’a pas été enregistrée. Et si elle n’est pas usagère de ce service public, ses parents ne peuvent donc pas engager la responsabilité de l’État. CQFD. Qu’importe tout le reste. Qu’importe que la victime ait appelé en vain le commissariat, qu’importe qu’elle y soit allée dans la foulée, qu’importe qu’on lui ait dit de revenir le jour suivant.

Et qu’importe manifestement, découvrent les parents de Sofya Rudeshko, que leur fille ait finalement été assassinée dans la nuit du lendemain, le 23 octobre 2021, par Christophe Bernadet, son ex-compagnon. Parce ce que ce syllogisme froid, Svetlana Rudeshko et Philippe Proux, la mère et le beau-père de la jeune femme, l’ont pris en pleine figure lorsqu’il a été soulevé par le ministère public dans la procédure qui les oppose à l’État, qu’ils assignent en responsabilité pour fautes lourdes, ainsi que Les Jours l’ont révélé (lire l’épisode 3 de la série Assassinées, « Sofya Rudeshko, un féminicide et des circonstances accablantes »). Le ministère public estime ainsi dans ses conclusions que, puisque leur fille n’a pas porté plainte, ils ne devraient pas être admis à engager cette action. L’avocat de « l’agent judiciaire de l’État », de l’État donc, a embrayé sur cette analyse pour soulever un incident et contester à son tour l’intérêt à agir des parents et la compétence du tribunal judiciaire. Une audience visant à statuer sur ces points de droit doit se tenir le 25 mars prochain au tribunal judiciaire de Paris. En attendant, alors que les assignations en responsabilité de l’État par des familles de victimes de féminicides se multiplient, si le raisonnement du ministère public était suivi par le tribunal, celui-ci risquerait de créer un précédent protecteur pour les dysfonctionnements des services de police et de justice.

Le 21 octobre 2021, Sofya Rudeshko se rend au commissariat de Pau pour déposer une main courante. Elle n’aura droit qu’à un entretien de treize secondes

Le jeudi 21 octobre 2021 au matin, Sofya Rudeshko, 34 ans, appelle pendant plus de quatre minutes le commissariat de Pau, sans réponse. L’après-midi, elle décide de s’y rendre pour déposer une main courante afin de signaler Christophe Bernadet, cet ex de plus en plus menaçant, qui rôde ostensiblement devant chez elle et lui téléphone plusieurs dizaines de fois par jour depuis leur rupture.