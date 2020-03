Je reviens de Wuhan

Bingtao Chen a 30 ans. De nationalité chinoise, il vit depuis cinq ans en France où il travaille dans le consulting. Fin janvier, comme il le fait chaque année, il se rend dans sa famille en Chine, dans une ville près de Wuhan, dans la province du Hubei, foyer de l’épidémie de coronavirus. Son séjour devait durer deux semaines, il a duré deux mois. Deux mois où il s’est retrouvé confiné avec ses parents. Il vient tout juste de pouvoir rentrer et se retrouve de nouveau confiné… en France. Pour Les Jours, il raconte.

Vous venez de quitter Wuhan où vous avez passé deux mois confiné pour vous retrouver confiné en France… Vous ne vous sentez pas trop claustrophobe ?

Non, en deux mois, j’ai appris à rester zen.

Vous êtes parti fin janvier en Chine. Que s’est-il passé ?

J’y suis allé fin janvier, comme je le fais tous les ans, pour voir ma famille à l’occasion du Nouvel An… et deux jours après mon arrivée, j’ai été confiné.

Au début, ce n’était pas si bizarre, parce qu’il faut savoir que pour le Nouvel An chinois tout est fermé. Bingtao Chen

Vous aviez entendu parler de l’épidémie au moment où vous êtes parti ?