Confinement : le streaming musical testé négatif

Depuis que vous êtes confiné·e chez vous avec votre famille, les enfants qu’il faut accompagner dans leurs devoirs et occuper le reste de la journée, votre conjoint·e qui parle trop fort sur l’application de visioconférence Zoom, sans parler de votre propre boulot, vous avez l’impression que chaque jour ressemble à un dimanche débordé ? Eh bien le monde de la musique peut vous le confirmer : nous vivons désormais des dimanches à répétition, c’est ce que montrent les courbes d’écoutes sur les plateformes de streaming musical, comme Deezer et Spotify, qui se sont sérieusement tassées depuis que le confinement s’est généralisé en France. Explications.

Le confinement, ce n’est pas la vie normale

Chaque pays qui a confiné tout ou partie de sa population à cause du Covid-19 a vécu la même chose – Chine , Italie, France aujourd’hui. Tout d’abord, les écoutes sur les plateformes de streaming se sont effondrées pendant les jours précédant le confinement, parce que les auditeurs étaient occupés à s’organiser, mais aussi à écouter les informations et pas le nouveau single de The Weeknd. Puis, une nouvelle routine confinée s’est installée, profondément différente du monde d’avant.