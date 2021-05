En juin, la noce feras-tu ?

«Un mariage et plus de masque, va-t-on enfin pouvoir faire un bécot à Tata Monique ? » « C’est vrai qu’on ne va plus attendre les voisins mâchouiller du pop-corn au cinéma ? » Nouvel épisode du Journal de reredéconfinement (qui a donc encore changé de nom, après celui de couvre-feu, du reconfinement, du redéconfinement et du rereconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.



Mardi 4 mai

Tam-tam-tadam. Le 19 mai (deuxième étape prévue du reredéconfinement) pourrait aussi marquer le retour des fêtes de mariage (les unions sont actuellement autorisées, mais l’assistance est limitée à 20 personnes), très attendu puisque juin est le plus gros mois de noces. Selon Mélissa Humbert-Ferrand, présidente de l’Union des professionnels solidaires de l’événementiel, le gouvernement pourrait autoriser la réouverture des lieux recevant du public pour célébrer les mariages, notamment les salles polyvalentes de plus de 1 200 mètres carrés. Une jauge devrait cependant être fixée pour limiter le nombre d’invités. Au 19 mai, celle-ci serait à 35 % de la capacité du lieu de réception. Elle passerait à 50 % au 9 juin (pour les réceptions en intérieur) et à 65 % (pour les réceptions en extérieur). Au 30 juin, ces restrictions seraient levées.