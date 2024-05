Ralf Bouffioux a de la fuite dans les idées

À Gand (Belgique)

Dans le studio de Ralf Bouffioux, à Gand, en Belgique, un calendrier d’environ deux mètres sur deux est affiché sur le mur à gauche de la porte d’entrée. Chaque jour de chaque mois a sa case. De juillet 2023 à juin 2028. Les lignes qui le constituent sont scrupuleusement tracées au Bic noir. De façon si précise qu’on le croirait imprimé, mais non. Ralf Bouffioux est l’auteur de chaque tracé, de chaque coup de stylo. Un calendrier fait maison auquel il a dû consacrer des centaines d’heures. « Et qu’en plus je n’utilise pas ! », sourit-il. L’homme de 36 ans voit sa vie en grand. C’est un forçat, du genre opiniâtre. Un romantique. Autant de traits de caractère qui l’ont amené, il y a dix ans, à quitter sans crier gare le petit village wallon de Gesves où s’étirait une existence qu’il jugeait alors désespérante.

Devant une pinte de blanche, au premier étage d’un café flamand dont les fenêtres ciselées par les gouttes d’eau donnent sur la Lys, le trentenaire raconte ces quinze mois durant lesquels il a parcouru l’Europe à vélo, sans jamais donner aucune nouvelle à ses proches. Il retrace l’avant et l’après de cette disparition volontaire, qui a remis sa vie à l’endroit.

C’est une déception amoureuse qui déclenche le « plan de disparition » de Ralf Bouffioux

Il a alors 26 ans, habite encore chez ses parents. Ses études en infographie terminées, il cherche un travail dans ce secteur mais le marché de l’emploi est saturé. Il vit donc de petits boulots, dans un supermarché, des centres logistiques, « avec des horaires abominables ». Des jobs qui ne lui permettent pas de s’assumer financièrement. Il s’enfonce dans une dépression qui ne dit pas son nom, sa vie sociale ne se résume plus qu’aux échanges sur les réseaux. Il se voit comme un « raté » dont les projets n’aboutissent jamais.

Trois ans auparavant, il a eu un coup de foudre pour un jeune homme mineur, un amour de jeunesse dont il garde le secret jusqu’en août 2013, quelques mois avant que celui-ci fête ses 18 ans. Surpris, gêné probablement de ne pas pouvoir aimer en retour à la hauteur de l’amour qu’il a involontairement suscité, « l’élu de [son] cœur » prend ses distances. « En lui avouant mes sentiments, j’ai allégé le poids qui pesait depuis toutes ces années sur mes épaules. Mais j’avais la confirmation que cet amour était impossible », explique Ralf Bouffioux. Il n’a personne à qui en parler. Son homosexualité est tue. Il pense au suicide mais garde toujours l’espoir « de pouvoir repartir dans une nouvelle direction ». « C’est à ce moment-là que s’est déclenché mon plan de disparition. »

Ralf Bouffioux à son domicile, le 22 mars 2024 — Photo Marin Driguez/Agence VU’ pour Les Jours.

Cet événement, dont le but premier est de se réinventer, il en prépare le scénario avec soin.