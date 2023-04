Bassines : l’État brûle le droit

Dans les guerres de l’eau, la boue du champ de la dernière bataille n’est pas encore sèche que les vainqueurs tentent déjà d’en (ré)écrire l’histoire. À propos des événements de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, la Première ministre Élisabeth Borne a ainsi déclaré devant les sénateurs le 29 mars : « Nous faisons tout pour éviter que des débordements ne surviennent. » Après avoir lancé : « Des casseurs et des militants radicalisés venus défier nos institutions sont à l’origine des scènes que nous avons vues ces derniers jours. » Pas en reste, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a martelé une semaine plus tard devant la commission des lois de l’Assemblée : « Les policiers et les gendarmes ont appliqué l’état de droit. » Bref, le pouvoir, qui n’avait jusque-là rien à se reprocher, a été contraint de faire usage de la force, le 25 mars dernier, pour faire respecter le droit face à des manifestants jusqu’au-boutistes et hors-la-loi.

Qui connaît l’histoire récente du stockage de l’eau en France ne pourra qu’avaler de travers en lisant ces déclarations. Car l’État a des choses à se reprocher. Ces dernières années, non seulement, il n’a pas agi – ou si peu – pour préserver la ressource (lire l’épisode 2, « Tu cherches un plan eau près de chez toi ? »), mais il a en outre fait preuve d’un laxisme effarant à chaque fois que des agriculteurs ont estimé nécessaire de stocker de l’eau pour leurs activités. Sans avoir ces cas en tête, impossible de comprendre la bataille de Sainte-Soline.

Le tribunal administratif annule l’autorisation préfectorale des bassines. Le préfet autorise l’achèvement du chantier et le remplissage partiel des retenues