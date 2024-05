Une famille sous la loi de la jungle

Magdalena Mucutuy Valencia, la mère des quatre enfants avec qui elle a embarqué à bord du vol HK2803 le 1er mai 2023 (lire l’épisode 1, « Tombés du ciel »), s’est toujours sentie chez elle dans la jungle colombienne. Membre de la tribu indigène Uitoto – qu’on orthographie parfois « Huitoto » – , elle a grandi non loin d’Araracuara, un endroit si reculé que l’électricité ne provient que de groupes électrogènes ou de panneaux solaires, et où la couverture réseau des téléphones portables se limite à la petite piste d’atterrissage. La route la plus proche se trouve à plusieurs jours de marche dans la forêt tropicale. Araracuara se trouve sur le versant nord d’un canyon dans lequel le río Caquetá se déverse avec fracas ; les rapides sont quasi impraticables pour une embarcation. De 1938 à 1971, le gouvernement administrait un bagne à Araracuara destiné aux pires criminels de Colombie. On laissait les prisonniers y vivre à l’air libre, parce que chercher à s’en échapper – que ce soit par le río ou en traversant la jungle – relevait du suicide.

Magdalena est la troisième des dix enfants de Fátima Valencia et Narciso Mucutuy. Fátima Valencia fait partie des anciens du village et elle a transmis à ses enfants son immense respect pour la forêt. D’après les croyances indigènes, tout ce qui constitue l’Amazonie, des ríos aux plantes en passant par les animaux, est animé par des esprits puissants. Certains d’entre eux sont bienveillants, mais d’autres s’avèrent maléfiques. Cette dernière catégorie inclut les duendes, qui rôdent dans la pénombre de la jungle, afin que les enfants s’y perdent. « Ils s’emparent de votre voix, explique-t-elle, et alors vous ne pouvez plus crier. » Les Uitoto prétendent communier avec les esprits de la jungle lors de rituels et de cérémonies chamaniques.

Encore adolescente, Magdalena participe à un tournoi de foot dans la jungle. Elle passe la soirée à danser le merengue avec un garde forestier, Andrés