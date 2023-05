Madison McFerrin et David Bowie crashent le morceau

Madison McFerrin, I Hope You Can Forgive Me (Big Dada/Modulor, 2023)



Personne ne sera surpris évidemment, mais le confinement de 2020 apparaît chaque jour un peu plus comme une grande barrière temporelle. Un temps de vide et d’interrogations, puis un redémarrage qui va depuis de crise en crise sans parvenir à freiner la plus grosse, la catastrophe climatique qui nous a déjà avalés. Le premier album de Madison McFerrin, 31 ans, est lui aussi sorti de cette frontière entre deux mondes avec un supplément de doutes sur sa capacité à voir au-delà.

En vérité, la New-Yorkaise s’inquiète bien plus pour elle que nous. Formée au Berklee College of Music de Boston, apparue au public en 2016, elle s’est fait un nom en chantant une soul a cappella aussi bienveillante que peu risquée, se plaçant sans trop forcer dans les pas de son père, Bobby McFerrin, chanteur protéiforme et auteur du gigantesque tube vocal Don’t Worry Be Happy auquel il était impossible d’échapper en 1988 – encore moins lorsque la chanson a été reprise dans la bande originale du film Cocktail avec Tom Cruise. Bien partie pour être une « nepo baby » qui hésitait encore à échapper à son nom avant la pandémie, Madison McFerrin en était à raconter sa routine du dimanche dans les pages du New York Times. En 2019, son EP You + I produit par son frère Taylor ronronnait encore beaucoup dans une pop nappée de R’nB qui aime les effets vocaux, mais il donnait aussi, par-ci par-là, enfin quelques pistes qui menaient vers autre chose dans la chanson Try. Là, sur une rythmique ronde et électronique, Madison McFerrin trouvait une autre façon d’être et se libérait de son héritage trop flagrant pour rejoindre les rivages de la soul contemporaine et minimaliste, aux côtés de Solange Knowles, Cleo Sol, Kadhja Bonet ou son amie L’Rain.

Madison McFerrin — Photo Justin French.

Puis le confinement est tombé d’un coup, qui est apparu comme une chance à saisir pour la chanteuse qui n’attendait que ça, elle qui peinait à composer entre deux concerts à travers le monde. Enfin posée chez elle à New York, elle a pu prendre le temps d’apprendre à maîtriser des logiciels qui lui échappaient encore largement et commencer à produire sa propre musique. Et ça change tout, tant I Hope You Can Forgive Me montre presque une nouvelle chanteuse et livre une poignée de belles chansons très personnelles.