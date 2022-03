Les parrainages de Zemmour, entre stress et pépettes

Le dénouement de cet épisode est connu. Si Éric Zemmour s’est fait des frayeurs jusqu’au dernier instant ou presque, il a finalement décroché 721 parrainages, synonyme de ticket pour concourir officiellement à la magistrature suprême. Ce que l’on connaît moins en revanche, c’est ce qui s’est passé en coulisses, au sein des cellules de « phoning » de Reconquête, le parti d’« Arthur », le nom de code du candidat. Les Jours ont navigué trois mois dans ces groupes Telegram privés (lire l’épisode 1, « “Les Jours” ont infiltré le parti d’Éric Zemmour »), peuplés de partisans répartis dans toute la France et dévoués corps et âme à la récolte des précieux sésames. Entre culte du chef, coups de sang et primes sonnantes et trébuchantes pour chaque parrainage obtenu, on n’a pas démérité.



Tout commence le 30 novembre dernier par un coup de téléphone tardif : « Bonsoir, c’est Les Amis d’Éric Zemmour ! Que diriez-vous d’intégrer une cellule de phoning pour récolter les parrainages nécessaires à la candidature ? » Dans la voix solennelle de mon interlocuteur, l’histoire est en marche. Trois heures plus tôt, son champion s’est enfin dévoilé dans une vidéo à l’odeur sépia. Entre trois flashes anxiogènes et deux images volées, Éric Zemmour l’a dit : il se lance dans la course à l’Élysée. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ses amis m’embauchent dans la foulée pour lui damer la piste.