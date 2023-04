Allô ? T’es influenceur et t’as pas de loi ?

Bienvenue dans la « bulle de paix » de l’Assemblée en ce début d’année : c’est ainsi que les corapporteurs Arthur Delaporte (Nupes) et Stéphane Vojetta (Renaissance) ont baptisé les débats qui ont accompagné la naissance de la loi pour lutter contre les dérives des influenceurs (lire l’épisode 1, « Influenceurs : le plus jeune métier du monde »). Sans jamais se laisser polluer par les conflits qui les opposent sur la réforme des retraites, les députés ont discuté, puis voté la loi à l’unanimité vendredi 31 mars. La première du genre, s’enorgueillissent-ils.



Le message est clair : cette fois-ci, ils ne pourront plus dire qu’ils ne savaient pas. Rassemblant tous les éléments concernant l’encadrement de la publicité réalisée par des influenceurs sur les réseaux sociaux, cette loi est une sorte de grande synthèse de lois existant déjà dans le Code de la consommation, agrémentée d’ingrédients supplémentaires.

Parmi les ajouts notables, une définition du métier d’influenceur qui n’existait pas jusque-là. L’influenceur, cet individu encore peu identifié dans ses contours, peut prendre plusieurs formes : il y a les « créateurs de contenus », ceux qui ont développé une ligne éditoriale sur leur compte afin de partager leur passion pour un domaine. Que ce soit la mode – comme Léna Situations (4 millions de followers Insta) ou Jodie La Petite Frenchie (483 000 followers) –, les jeux vidéo – dont l’incontournable Squeezie et ses 8 millions d’abonnés – ou le décryptage de l’actualité – comme Hugo décrypte (2,5 millions de followers) –, il y en a pour tous les goûts. Autant vous dire qu’il s’agit là de la catégorie « noble », celle qui développe son audience grâce à sa créativité, son art de la communication et ses diverses compétences, numériques notamment. Et puis il y a l’autre catégorie, celle des influenceurs de la téléréalité. Si l’on comparait les uns et les autres à des torchons et des serviettes, on vous laisse deviner lesquels ils seraient. Car eux sont réputés pour avoir gagné leur audience « sans rien faire », si ce n’est en participant à une émission de téléréalité, comme Jessica Thivenin (6,1 millions de followers), connue grâce aux Marseillais, ou Nabilla et son shampoing dans Les Anges de la téléréalité (8,4 millions de followers), qui les propulse ensuite au rang d’influenceurs dont les publications deviennent monnayables. Bref, ceux qui ne font rien, mais qui gagnent malgré tout bien, voire excessivement bien leur vie.

Influenceurs, agents et annonceurs devront passer des contrats écrits au-delà d’un certain montant et seront liés par un principe de responsabilité solidaire

Au regard de la loi, aucune différence n’est faite entre les premiers et les seconds, même si les premiers ont été largement auditionnés et les seconds largement boudés (pour les détails et l’analyse, les Jouristas, rendez-vous dans le prochain épisode).