Influenceurs téléréalité : la France a un incroyable mépris

C’est une mécanique silencieuse qui est à l’œuvre depuis l’automne dernier. Qui a remarqué ce qui se jouait en filigrane de la loi sur les influenceurs adoptée à l’unanimité le jeudi 30 mars (lire l’épisode 2, « Allô ? T’es influenceur et t’as pas de loi ? »), sous les dorures de l’Assemblée ? Qui a relevé que tous, depuis le début, pointaient du doigt les influenceurs de la téléréalité… sans jamais leur accorder une place autour de la table ? Qu’une mécanique d’exclusion s’était mise en place ? Allez, lâchons le mot : une mécanique classiste.



Rembobinons. Automne 2022. Sous l’impulsion du député Renaissance Stéphane Vojetta, le ministère des Finances se penche sur le cas des influenceurs. Les arnaques deviennent trop nombreuses, trop visibles, des stars comme Booba s’en emparent et donnent le sentiment que les pouvoirs publics s’en moquent. À la première table ronde à Bercy, le 9 décembre dernier (lire l’épisode 1, « Influenceurs : le plus jeune métier du monde »), sont conviés les agences d’influenceurs, des représentants de plateformes et des associations de professionnels et de consommateurs pour discuter de la protection des victimes des mauvaises pratiques de certains influenceurs.

Magali Berdah révèle aux « Jours » avoir été reçue par le cabinet de Bruno Le Maire avant la réunion à Bercy où elle était persona non grata

Dans la foulée, un travail transpartisan s’engage entre le député socialiste Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta, qui débouche sur la proposition de loi d’encadrement des influenceurs. D’autres auditions, officielles ou officieuses, sont organisées à l’Assemblée et à Bercy. Sans jamais convier ceux par qui tout est arrivé : ni Shauna Events, la société de Magali Berdah, ni We Events, l’agence concurrente de Wesley Nakache, qui représente aussi des influenceurs de la téléréalité. Pardon : sans jamais convier officiellement ces personnes. Car en réalité, Magali Berdah révèle aux Jours avoir été reçue en tête à tête par le cabinet de Bruno Le Maire quelques jours avant la réunion du 9 décembre où elle était persona non grata. Et rebelote en ce début d’année quand les députés Delaporte et Vojetta l’ont reçue en lui imposant une règle : taire le rendez-vous. Magali Berdah, pour un politique, c’est comme de la kryptonite : difficile de l’approcher sans risquer d’en sortir affaibli. « On ne voulait pas qu’elle utilise notre rencontre comme un outil de communication », se justifie auprès des Jours Arthur Delaporte. Le signal envoyé, de fait, est que « ces gens-là » ne sont pas très fréquentables.