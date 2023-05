Retour de Thoen : le caprice du dieu Bolloré

Quand Sébastien Thoen a été viré de Canal+ en novembre 2020, le patron du groupe Maxime Saada lui a fourni, texto, cette explication : « Décision de l’actionnaire. » Quand, il y a quelques semaines, le même Sébastien Thoen s’est vu proposer de revenir sur Canal+, le même patron du même groupe, le même Maxime Saada, c’est le même argument qu’il lui a servi : décision de Vincent Bolloré. Incroyable. Celui qui, éjecté de Canal+ pour s’être moqué de CNews, avait déclenché l’une des plus graves crises de l’ère Bolloré entraînant une purge inédite au sein de la rédaction des sports, celui-là, Sébastien Thoen, est sur le point de revenir. Sidérant. Son retour, révélé par Le Parisien, a été « validé » par Bolloré, écrit le journal, mais c’est bien pire ou bien mieux encore : selon nos informations, c’est Vincent Bolloré en personne qui en a eu l’idée, en écoutant les prestations de Thoen dans Les Grosses têtes de RTL où il cachetonne désormais. Et instruction a été donnée de faire revenir l’humoriste banni dans le giron de Canal+, ce qui fut fait. Stupéfiant.

Stupéfiant et en même temps tellement symptomatique de l’emprise de Vincent Bolloré sur Canal+ qui ne s’est jamais desserrée depuis qu’il en a pris le contrôle début 2015. À la retraite depuis un an, Bolloré, ainsi qu’il l’assure ? Tu parles. S’il a officiellement abandonné à son fils Yannick son trône chez Vivendi, la maison-mère de Canal+, pour un coquet bureau qui borde la villa Montmorency, une enclave pour milliardaires du XVIe arrondissement de Paris où il loge, Vincent Bolloré, 71 ans, décide toujours de tout. Au point de décréter donc le retour du félon Thoen dont l’éviction a déclenché façon dominos le licenciement d’une trentaine de personnes au total, qu’ils soient de simples journalistes ou des vedettes de l’antenne, telles que Stéphane Guy, Marie Portolano ou Laurie Delhostal.

En novembre 2020, Sébastien Thoen est viré, suivent Stéphane Guy puis une trentaine de journalistes des sports qui l’ont soutenu

Flashback. Le 19 novembre 2020, avec ses complices habituels, Julien Cazarre et Thomas Séraphine, Sébastien Thoen, humoriste intermittent depuis des lustres sur Canal+, publie, pour le compte de la plateforme de paris Winamax, une parodie de L’heure des pros, l’émission de Pascal Praud sur CNews. La « décision de l’actionnaire » tombe et Thoen aussi (lire l’épisode 144, « Bolloré : souriez, vous êtes viré »). L’engrenage se met à cliqueter et début décembre, c’est le commentateur star du foot sur Canal+, Stéphane Guy qui est mis à pied avant d’être viré le 24 décembre. Motif :