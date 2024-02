Temps de parole de Philippe de Villiers : CNews n’a rien à déclarer

C’est à peine croyable. Selon nos informations, CNews a escamoté tout le temps de parole de Philippe de Villiers qui, chaque semaine depuis mai 2023, sur la chaîne info de Vincent Bolloré, délivre son indispensable avis sur l’actualité dans l’émission Face à Philippe de Villiers. Zéro minute comptabilisée en septembre pour trois numéros diffusés ​ de ce qui n’est rien moins qu’une tribune ouverte à l’extrême droite, dont Villiers est l’un des hérauts. Zéro minute pour les quatre émissions d’octobre et zéro minute pour La semaine de Philippe de Villiers, la version précédente qui a connu quelques éditions entre mai et juillet 2023 : absolument rien n’a été déclaré à l’Arcom, l’ex-CSA, qui doit pourtant veiller au respect du pluralisme politique. Et ça pèse : fervent promoteur d’Éric Zemmour, dont il a rejoint le parti Reconquête avant de le quitter après son four à la présidentielle, l’ancien ministre et fondateur du Puy du Ouf a pu ainsi dérouler sa pensée pendant plus d’une dizaine d’heures (le double avec les rediffusions), sans que jamais son temps de parole ne soit décompté sur celui de l’extrême droite, déjà omniprésente sur CNews. Une nouvelle ligne qui s’ajoute au déjà long casier de la chaîne info alors que, cette année, l’Arcom va procéder au renouvellement des autorisations d’émettre d’une quinzaine de télés, dont C8, l’autre délinquante multirécidiviste de l’empire Bolloré, et CNews. On voit mal comment cette nouvelle grivèlerie démocratique ne pourrait pas peser lors de l’examen du dossier de la chaîne.

Le vendredi 15 septembre 2023, à 19 heures, CNews inaugure ce micro ouvert à Philippe de Villiers, expérimenté donc dans quelques numéros diffusés avant l’été le samedi matin. À la présentation, Eliot Deval, l’une des jeunes pousses de CNews à qui la ligne éditoriale de la chaîne semble aller comme un gant. À ses côtés, Geoffroy Lejeune, le désormais directeur du JDD, chargé de poser des questions à Philippe de Villiers. Et en majesté, le vieux patriarche réac délivrant ses anathèmes. Il est là, annonce un Eliot Deval systématiquement onctueux de déférence, pour « décrypter et décoder ». T’as qu’à croire. Ce 15 septembre, on parle, hasard de l’actualité, de l’arrivée en nombre de migrants sur l’île italienne de Lampedusa.