CNews et C8 ont chaud aux fréquences

C’est la chance d’une vie : pouvoir fermer leur bouche à C8 et CNews. Les deux d’un coup, bam, bam, adieu Cyril Hanouna, tchao Pascal Praud et bye-bye tous les haut-parleurs à extrême droite qui sévissent en permanence sur les deux chaînes de Vincent Bolloré. Doux rêve que voilà, à portée pourtant de l’Arcom. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ex-CSA) voit en effet arriver cette année à échéance les autorisations de quinze chaînes diffusées sur la TNT, dont nos deux amies qui puent du bec : le mouvement attendu est d’une ampleur jamais atteinte depuis le lancement de la TNT en 2005 et l’ouverture du paysage audiovisuel à désormais une trentaine de chaînes, contre six auparavant. Les fréquences sont remises en jeu et, parmi elles, celles qu’occupent C8 et CNews qui vont, comme les autres candidats à la TNT, devoir monter un dossier avant d’être auditionnées par l’Arcom.

Dossier qui va devoir être solide : cette remise en jeu des fréquences intervient en effet dans un contexte particulier, celui de la décision du Conseil d’État, le 13 février, sur le pluralisme. Saisie par Reporters sans frontières à propos de CNews, la juridiction a décidé que le pluralisme ne devait plus se limiter au temps de parole des personnalités politiques, comme le mesurait l’Arcom jusqu’ici, mais devait prendre en compte « l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités » (lire l’épisode 197, « Temps de parole : Arcom un ouragan sur CNews »). Et ce, pour l’ensemble des chaînes, mais la tâche s’annonce particulièrement velue pour CNews ou C8, bien connues pour leurs plateaux monolithiques où l’ensemble des intervenants va dans le même sens : à l’extrême droite. L’Arcom a six mois pour trouver un moyen d’évaluer tout ça – bon courage… Mais pour sûr, ça va peser sur le déjà lourd casier des deux chaînes Bolloré qui sont des délinquantes multirécidivistes mais poursuivent leur parcours criminel en toute impunité. Pour l’instant.

La fréquence est confiée aux chaînes gratuitement en échange du respect de quelques engagements. Et là, C8 et CNews, coupables, collectionnent les sanctions

Et elle pèse encore son petit poids, la TNT. Selon les derniers chiffres de l’Arcom, 46,6 % des foyers regardent ainsi la télévision, retransmise par la bonne vieille antenne-râteau qui rouille sur le toit (66,1 % la reçoivent via leur box internet). Cruciales ces fréquences hertziennes pour C8 et CNews, qui peuvent difficilement décider de s’en passer pour n’émettre que via une offre sur une box, d’autant que la numérotation liée à ces chaînes est précieuse.