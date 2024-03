Hanouna à l’Assemblée : allô Vincent, ici Baba

Les p’tits chéris, nos p’tites beautés, c’est frémissants et oints d’une certaine émotion – un peu comme si, pour être précis, l’on nous avait glissé des nouilles dans le slip – que nous abordons ce nouvel épisode de L’empire. Car c’est une pointure du crime qu’auditionne aujourd’hui dès 14 heures la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les fréquences de la télévision numérique terrestre (TNT). Un bandit au casier long comme le bras de Vincent Bolloré – qui , comme chacun sait, a le bras long – , lourd comme le Mercedes Classe G Brabus V8 qu’on le vit conduire à Monaco (deux tonnes et demi de 4x4, tout de même), un délinquant multirécidiviste de la plus belle eau : Cyril Hanouna en personne, aka « Baba ». À lui seul, du haut de son émission Touche pas à mon poste (TPMP) sur C8, la vitrine en clair de l’empire Bolloré (et ses déclinaisons genre Face à Baba ou TPMP ! La Grande Rassrah), il cumule plus d’une trentaine de rappels à l’ordre de la part de l’Arcom (lire l’épisode 198, « CNews et C8 ont chaud aux fréquences ») : avertissements, mises en demeure, jusqu’à de lourdes sanctions financières allant de la forte amende à la suspension de la pub, le nerf de la guerre de la chaîne…

Au total, et depuis que Vincent Bolloré en prenant le contrôle de Canal+ lui a laissé les clés de C8, Cyril Hanouna en est à plus de 7,5 millions d’euros d’amendes, un montant jamais atteint chez les rivales, un niveau de sanction sans aucune mesure avec la concurrence. Entre autres, on dénombre un sketch homophobe, la fille mineure de Johnny Hallyday traitée de « teupu », le député Insoumis Louis Boyard lynché en direct ou – vous en voulez encore ? – la promotion de la théorie complotiste de l’adrénochrome, selon laquelle les élites sacrifient des enfants pour boire leur sang et s’assurer la jeunesse éternelle. « La vérité de la vie en France », « une liberté, une joie », disait mercredi Vincent Bolloré devant cette même commission d’enquête pour décrire TPMP (lire l’épisode 201, « Bolloré à l’Assemblée : “Je suis tout doux et pas du tout un Attila” »). Oui bon. Mais surtout un bilan qui pourrait obérer les chances de C8 de voir sa fréquence renouvelée et c’est là tout l’enjeu de l’audition d’Hanouna. Pardon, de « monsieur Hanouna », vu que ce dernier s’est offusqué, en son débrief de l’audition de son patron, que Louis Boyard donnât du simple « Bolloré » à son Vincent de propriétaire : « Franchement, un peu de respect, Vincent Bolloré est un grand monsieur ». Allez, Cyril, ce live des Jours, il est pour toi, notre p’tite beauté.