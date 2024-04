Le pluralisme, un travail de pros

Mais comment l’Arcom va-t-elle se dépêtrer du merdier velu dans lequel l’a mis le Conseil d’État en lui intimant de désormais « prendre en compte l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités » dans son arbitrage du pluralisme dans l’audiovisuel ? Dossier particulièrement délicat… Souvenez-vous, en février, sitôt la décision publiée, sur CNews, ordre était donné par Serge Nedjar, directeur de la chaîne, et Thomas Bauder, directeur délégué à l’information, d’en faire des tonnes à l’antenne sur l’air de c’est-la-liberté-d’expression-qu’on-assassine (lire l’épisode 197, « Temps de parole : Arcom un ouragan sur CNews »). Ce qui fut fait sur toutes les tranches de la chaîne, Laurence Ferrari, Christine Kelly et Pascal Praud en tête, à grands coups de désinformation, de « journalistes fichés » et de « CNews dérange ».



Rappelons donc les faits. Si c’est bien cette dernière qui a déclenché la décision du Conseil d’État à cause d’une saisine de Reporters sans frontières, c’est toutes les chaînes qui devront appliquer cette prise en compte élargie du pluralisme. Et si c’est CNews qui l’a déclenchée, c’est parce que depuis 2017 qu’elle s’est reconstruite sur les cendres d’i-Télé – Vincent Bolloré ayant viré la quasi-totalité de la rédaction – elle s’est transformée en robinet à extrême droite. Comment ? En réduisant l’information à sa portion congrue et orientée, et en multipliant les débats en plateau où viennent s’exprimer des cohortes de Charlotte d’Ornellas, Geoffroy Lejeune, Ivan Rioufol, Élisabeth Lévy, Gilles-William Goldnadel qui aboient tous dans le même sens : à l’extrême droite. Mais qui ont l’avantage de ne pas être officiellement encartés et donc de ne pas entrer dans la comptabilisation du pluralisme qui se cantonne aux politiques. Jusqu’à la décision du Conseil d’État qui a jugé que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique faisait une interprétation restrictive de la loi, et que le pluralisme ne concerne pas que les politiques, mais l’ensemble de celles et ceux qui s’expriment.



Si, dans la presse écrite, nombre de journaux sont des titres d’opinion, dans l’audiovisuel, média de masse, c’est interdit