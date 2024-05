Le rapport sur la TNT qui veut faire sauter Bolloré

Serge Nedjar, Gérald-Brice Viret, Thomas Bauder, au gnouf ! Ce n’est pas pour l’ensemble de leur œuvre en tant que patron de CNews, directeur général des antennes du groupe Canal+ et directeur délégué de l’information de CNews que toutes ces aimables personnes pourraient finir en prison – même si ce serait largement mérité – mais pour avoir menti sous serment devant la commission d’enquête sur la TNT, dont le rapport a été publié ce mardi 14 mai.

Bon, la prison, il y a fort à parier que ça reste un doux rêve, même si en théorie la peine d’emprisonnement encourue est de cinq ans, mais une grosse amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros, c’est possible, pour « témoignage mensonger » devant la commission. Leur gros mensonge ? Techniquement, avoir affirmé sous serment qu’une enquête était en cours pour faire la lumière sur la façon dont le numéro anti-IVG d’En quête d’esprit du 25 février a pu être diffusé dans son intégralité, et ce deux fois de suite dans la même journée, alors qu’une version expurgée avait été montée pour enlever toute mention de l’avortement présenté comme « première cause de mortalité dans le monde » (lire l’épisode 199, « CNews en pleine interruption volontaire d’information »).

Devant les députés, les pontes du groupe Canal+ ont plaidé l’« erreur technique » pour justifier la diffusion d’une émission anti-IVG…

Devant la commission, tour à tour, Serge Nedjar, Gérald-Brice Viret et Thomas Bauder ont plaidé l’« erreur technique », et même un audacieux « quand ça veut pas, ça veut pas » pour justifier la diffusion de ce numéro d’En quête d’esprit (lire l’épisode 200, « L’empire Bolloré exposé façon puzzle à l’Assemblée »). Pourtant, deux jours avant la diffusion, ainsi que l’ont révélé Les Jours (lire l’épisode 205, « CNews a sciemment ignoré l’alerte interne sur son émission anti-IVG »), le service juridique de CNews recommandait par mail à toute la direction de « reporter » l’émission tant elle était problématique. Et toute l’émission, pas seulement la poignée d’horribles secondes disant que l’IVG est la « première cause de mortalité dans le monde ».

Serge Nedjar, directeur général de la chaîne CNews, à la sortie de son audition à l’Assemblée nationale, le 29 février 2024 — Photo Alain Guilhot pour Les Jours.

D’ailleurs, le mail du service juridique, versé au rapport de la commission d’enquête, ne s’attarde pas seulement sur ce passage, mais sur l’ensemble de cet En quête d’esprit, pointant « l’absence d’opposition de points de vue », ainsi que des « propos […] susceptibles de créer la polémique et de faire l’objet de plusieurs signalements auprès de l’Arcom », l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Pour l’avortement