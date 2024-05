CNews et C8, tout le monde veut prendre leurs places

Ils passent leur temps en interminables plateaux à redouter qu’il arrive mais ça y est : le grand remplacement de CNews et C8 a commencé. Voyez cette infâme cohorte, la bave aux lèvres et le couteau entre les dents (n’essayez pas chez vous, c’est un coup à se blesser), avançant inexorablement ses griffes vers le cou gracile de Pascal Praud, de Cyril Hanouna et de toute la clique des télévisions de Vincent Bolloré. Oui, l’Arcom, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a publié ce mercredi 22 mai la liste des 25 candidats aux quinze fréquences de la TNT remises en jeu cette année. Parmi lesquelles celles de CNews et C8, dont le moins qu’on puisse dire est que le matricule chauffe très sérieusement.

Zéro surprise : chacun des occupants actuels des fréquences est candidat à la reconduction de son propre bail. Gratuit, le bail, rappelons-le : les fréquences sont des biens publics mis à disposition gracieusement, à condition de ne pas tout saloper, c’est-à-dire de respecter leur conventions. Et pourtant, tout saloper, c’est ce que s’ingénient à faire CNews et C8, accumulant les interventions de l’Arcom depuis que Vincent Bolloré en a pris le contrôle en 2015, en même temps qu’il mettait la main sur le groupe Canal+. Les deux multirécidivistes C8 et CNews dépassent respectivement 7,5 millions d’euros et 250 000 euros d’amende, sans commune mesure avec les autres chaînes de la TNT dont l’autorisation est remise en jeu. Soit, retenez votre souffle : pour les gratuites, outre CNews et C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, LCI, BFMTV, CStar et Gulli. Et pour les payantes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma, Planète+ et Paris Première.

