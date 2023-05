« Acheter un disque crée une attente qui n’existe plus sur les plateformes »

Internet n’existe pas. Aucune théorie complotiste ou fumage de moquette derrière cette affirmation, mais juste un constat qu’il fait bon rappeler : ce qui se passe en ligne se passe en vrai, avec des vraies conséquences. Et cela vaut tout particulièrement pour la musique. Car oui, si les plateformes de streaming ont entièrement transformé nos écoutes depuis une quinzaine d’années, nos vies musicales ne s’arrêtent pas là. Elles ne sont pas entièrement contenues dans les applications de Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube, etc. Quel que soit notre âge, nous entendons et découvrons de la musique ailleurs : sur d’autres applications qui ne sont pas dédiées à la musique, à la télévision, au cinéma, à la radio, lors de discussions avec des amis ou des inconnus, et tout cela vient à son tour trouver un écho dans nos découvertes sur les plateformes et dans les recommandations personnalisées qu’elles nous proposent en retour (lire l’épisode 8, « Les algorithmes éclatent les bulles de filtre »). C’est ce ping-pong permanent entre les sources de nos écoutes musicales que décortique un ouvrage publié en 2022 par Quentin Gilliotte, sociologue à la chaire Médias et méthodes numériques de l’université Panthéon-Assas, à Paris. En faisant attention à ne pas s’intéresser qu’aux auditeurs les plus engagés, il plonge dans les pratiques culturelles de monsieur et madame Tout-le-Monde pour révéler la patiente construction de collections musicales très personnelles qui s’organisent en ligne comme au cœur des foyers.

Dans les épisodes précédents de cette série, nous avons constaté qu’il y a des grands types d’auditeurs de la musique en ligne, qui se matérialisent notamment dans le fait d’avoir une ou plusieurs playlists, voire aucune. Est-ce que c’est aussi un usage qui ressort de vos travaux ?

Oui. J’ai constaté la large domination d’une playlist unique dans les usages du plus grand nombre sur les plateformes de streaming (lire l’épisode 10, « Doux comme un algo »). En général, les travaux de recherche mettent en avant la création de nombreuses playlists différentes, mais ces études se concentrent trop sur des gens qui ont une pratique intensive et experte des plateformes. La plupart des gens mobilisent en réalité une seule playlist, qui est un pot-pourri de titres placés là au fur et à mesure des écoutes. Ils reviennent ensuite régulièrement à cet ensemble de titres qu’ils aiment bien et qui deviennent leur collection.