Anwar Raslan, bourreau à vie

Coblence (Allemagne), envoyée spéciale

Le verdict est tombé au tribunal de Coblence. Un an et près de quatre mois après le début de son procès, Anwar Raslan, le plus haut gradé des renseignements syriens jamais jugé pour crimes contre l’humanité, a été condamné à la prison à perpétuité jeudi 13 janvier. Ancien responsable des investigations au sein de la branche 251 entre 2011 et 2012, le colonel porte la responsabilité des crimes commis dans ses geôles, ont estimé jeudi les juges. Soit la torture d’au moins 4 000 personnes, le meurtre d’au moins 27 détenus, plusieurs cas de violences sexuelles – dont le viol subi par le réalisateur syrien Feras Fayyad (lire l’épisode 14, « Dans les geôles syriennes, les crimes que l’on tait »), et d’autres exactions. Autant de crimes qu’il n’a certes pas commis de sa main, mais dont sa « position décisionnaire » et son « pouvoir de commandement » font de lui le coauteur, a déclaré la présidente de la cour, Anne Kerber. Et parce que ces actes ont été commis dans le cadre d’attaques systématiques et généralisées du régime syrien contre sa population, ils forment un crime contre l’humanité.

À l’énoncé de la sentence, le visage d’Anwar Raslan a frémi. À peine un instant, le colonel a dirigé son regard vers le public, vers les plaignants, sourcils légèrement arqués, avant de retourner à son habituelle impassibilité. L’air vieilli, fatigué, il s’est assis, a plongé dans ses notes.