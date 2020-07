Un gouvernement en combinaison de Castex

Rituel bis repetita. Avec la même solennité qu’il y a trois ans, le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler, plus proche conseiller d’Emmanuel Macron, reprend place sur le perron du palais présidentiel. Pour quelques minutes seulement. À chaque nouveau gouvernement, c’est ce personnage discret mais central du pouvoir exécutif qui annonce le nouveau casting en direct, dans une allocution de quelques minutes à peine. Juste le temps ce lundi soir d’égrener les noms des 16 ministres et 14 ministres délégués qui composent le gouvernement de Jean Castex, nommé à Matignon ce vendredi en remplacement d’Édouard Philippe. Le choix de Jean Castex illustre une nouvelle fois la place centrale occupée par la technocratie dans le pouvoir macroniste – que nous évoquions dès les débuts de cette série (lire l’épisode 2 de la première saison, « Les technos paradent »). Inconnu du grand public, haut fonctionnaire et élu local, Jean Castex a fréquenté les cabinets ministériels pendant plusieurs années, comme directeur de cabinet de Xavier Bertrand à la Santé puis au Travail, entre 2006 et 2008. Il gravit les échelons jusqu’à la présidence de la République, où il est nommé, fin 2010, conseiller social de Nicolas Sarkozy, puis secrétaire général adjoint de l’Élysée.

À l’ENA, promotion Victor-Hugo (1989-1991), Jean Castex s’entend à merveille avec un certain Marc Guillaume. Lequel est, depuis 2015, secrétaire général du gouvernement. Encore une fonction peu connue du grand public, rouage pourtant essentiel qui supervise les services de Matignon et s’active en cas de formation d’un nouveau gouvernement. En septembre 2017 déjà, Jean Castex était nommé délégué interministériel aux Jeux olympiques de 2024.