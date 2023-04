Mayotte redoute le cyclone Wuambushu

De Kawéni (Mayotte)

Réveil épouvantable à Kawéni. À deux jours de la fin du mois de ramadan, une partie du quartier sort du lit la boule au ventre, après une nuit d’angoisse. « Il y a eu une coupure d’eau et d’électricité. Les gens ont cru que l’opération de police allait commencer. Ma mère a commencé à préparer ses affaires et les voisins aussi. Il y a eu beaucoup d’agitation et c’est finalement rentré dans l’ordre », rembobine Yasser, 19 ans. Dans sa petite case en tôle, sans eau ni lumière, le jeune homme au regard timide sait que les ennuis ne font que commencer. D’ici quelques jours, l’opération Wuambushu – du mahorais « reprise » – va officiellement démarrer. L’un de ses objectifs : la destruction de plusieurs quartiers informels, dont celui de Kawéni, surnommé « le plus grand bidonville de France », rattaché à Mamoudzou, la ville principale de Mayotte. Un symbole à abattre, mais qui constitue pour Yasser son lieu de vie et son terrain de jeu. « Je suis très attaché à ce quartier. Il me plaît beaucoup, même si c’est un bidonville, insiste-t-il. C’est là où je vis et là où j’ai grandi. C’est une partie de moi. Je ne m’imagine pas sa disparition. »



Le jeune homme a décroché son CAP électricien l’an dernier mais demeure sans activité. Pour accéder à son domicile, il faut se perdre dans les innombrables chemins de terre qui serpentent à travers la colline. Un dédale difficilement praticable durant la saison des pluies qui transforme ces sentiers en ruisseaux de boue. Seule la roche et les déchets lourds permettent alors de progresser.

Yasser, 19 ans, les 20 et 23 avril 2023 à Kawéni, le bidonville de Mayotte où il a a grandi — Photos Louis Witter/Le Pictorium pour Les Jours.

Dans les cases en tôle qui bordent ces ruelles étroites, les profils contrastent avec les idées reçues. Loin de l’image d’un quartier exclusivement composé de Comoriens sans papiers, nombreux sont les habitants français ou étrangers en situation régulière. C’est le cas de Yasser, qui a finalement obtenu un titre de séjour il y a quelques mois. Comme beaucoup de ses voisins, le jeune Comorien au sourire indécrochable n’est donc théoriquement pas expulsable. Une exception dans sa famille. Il est aussi conscient que son précieux papier rose ne le protège pas totalement. « Un voisin en situation régulière s’est fait embarquer puis emmener vers Anjouan la semaine dernière. Ça va vite à Mayotte. Il suffit de se faire arrêter sans ses papiers sur soi. » En moins de 48 heures, il est en effet courant de se voir expulser du territoire sans pouvoir formuler un recours.