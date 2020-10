Les salles de concert allument le couvre-feu

Rideau, rentrez chez vous. Tout le secteur de la musique, et plus largement de l’événementiel, a pris un énorme coup derrière le crâne mercredi soir, en regardant l’annonce par Emmanuel Macron d’un couvre-feu à 21 heures dans les métropoles les plus touchées par la nouvelle vague (lire l’épisode 1 de Nouvelle vague) du coronavirus (Île-de-France, Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Étienne). C’est la douche froide alors que, comme le raconte cette série, le secteur de la musique s’est réorganisé en profondeur ces dernières semaines pour continuer malgré tout (lire l’épisode 1, « Les Trans Musicales remettent le son »). Malgré les masques, le public assis et distancié, les bars qui ferment tôt, les tournées annulées…

« On est blêmes, parce qu’on a beaucoup mis du nôtre pour que ça fonctionne bien », se désolait ce jeudi matin Catherine Farhi, la directrice du New Morning, salle jazz historique de Paris qui fête cette année ses quarante ans et s’est relancée dès le mois de septembre. « On est passé en jauge à 140 places assises au lieu de 450, on s’est fatigués comme des fous à monter une programmation à perte pour rassurer le public et relancer la musique. Et le public est génial, ils sont avec nous. Mais là, qu’est-ce qu’on va faire ? » Même ambiance abattue du côté de la Fedelima, la Fédération des lieux de musiques actuelles, qui joue l’apaisement dans un secteur qui se sent de plus en plus mis de côté dans cette crise sanitaire parce qu’il représente une sociabilité devenue dangereuse.