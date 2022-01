Les amours contrariées des jihadistes

«Je ne veux rien avoir à faire avec cette affaire. Je veux qu’on me laisse tranquille. » Comme une lettre de rupture à retardement, Nawal a écrit ces mots à la cour d’assises spécialement composée. C’est clair : elle ne viendra pas témoigner. Il y a sept ans encore, la Molenbeekoise visitait des appartements bruxellois au bras de son fiancé, Mohamed Abrini.

Nawal et Mohamed se fréquentent depuis 2007, quand il n’est pas incarcéré pour vol. « Depuis qu’il est sorti, notre relation est plus intense », confie la jeune femme aux policiers belges en juin 2015, alors qu’Abrini est aux abonnés absents, soupçonné – à raison – d’être en Syrie. Après sept ans de relation, en effet, le couple semble vouloir passer à la vitesse supérieure. Tout juste sorti de prison, le 11 septembre 2014, Mohamed a demandé Nawal en mariage. Également entendue à cette période, la mère de celui qui deviendra « l’homme au chapeau », confirme : « Le mariage est prévu pour le 19 septembre 2015. Nawal et Mohamed sont ensemble depuis très longtemps. Nawal s’entend bien avec la famille, elle vient souvent nous voir, même quand Mohamed est en prison. »

Sur les trente-trois hommes impliqués dans ce dossier, quinze étaient en couple au moment des faits et cinq avaient quitté leur compagne

Le 19 septembre 2015, il n’y a pas de mariage. On évoque un manque d’argent pour expliquer l’annulation. Les amoureux ne cessent pas de se fréquenter pour autant, même si Mohamed Abrini, accusé d’être en pleine préparation des attentats, se fait plus distant. Dans l’après-midi du 13 novembre 2015, Mohamed